الخميس 07 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

ترامب يدعو بايدن لمناظرة سياسية علنية

بوابة الوفد الإلكترونية

تقدم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، بدعوة  نظيره الحالي جو بايدن إلى مناظرة رئاسية علنية في أي وقت.

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ترامب عن فوزه في الانتخابات الرئاسية: كانت ليلة عظيمة

وقال ترامب إنه سيناظر الرئيس جو بايدن “في أي وقت وفي أي مكان”، حيث حول الرجلان انتباههما نحو مباراة العودة في الانتخابات العامة بعد يوم من هيمنتهما على الانتخابات التمهيدية يوم الثلاثاء الكبير.

وكتب ترامب على منصة تروث للتواصل الاجتماعي: "من المهم لصالح بلادنا أن نتناظر أنا وجو بايدن في القضايا الحيوية جدًا للأمريكيين".

وأضاف “لذلك، أنا أدعوه إلى المناظرة، في أي وقت وفي أي مكان".

ورفض ترامب المشاركة في المناظرات التمهيدية للحزب الجمهوري. لكنه قال اليوم الأربعاء إنه سيتنافس مع بايدن في المناظرات أو المناقشات التي تستضيفها اللجنة الوطنية الديمقراطية – إذا وافق الرئيس.

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