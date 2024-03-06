الإعدام شنقًا لشخص قتل طفل في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة سائق يدعي "م.أ.ع"بالإعدام شنقًا ، لاتهامه بقتل المجني عليه الطفل "أ.س.ع".

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد محجوب محمد العباسى رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار شريف محمد مجدى الجندى، المستشار رامي سعد محمد طبيخه، ومحمد غازي وكيل النيابة العامة

كانت القضية رقم 24567 سنة 2023 جنايات قسم شرطة سيدي جابر، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة سيدى جابر يفيد ببلاغ بوفاة طفل، متأثرا بإصابته بمحل سكنه بدائرة القسم.



وكشفت التحريات، إلى قيام المتهم "م.أ.ع" سائق، بقتل الطفل المجني عليه " أ.س.ع" 7 سنوات، عمدا مع سبق الإصرار على ذلك بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على إزهاق روحه وذلك على اثر وجود ضغائن شديدة في نفس المتهم تجاه المجني عليه لسوء تعامله معه، بحكم أنه زوج والدته، وقد هداه الشيطان إلى تنفيذ مبتغاه الإجرامي فور أفراده بالمجني عليه، بعد أن غادرت زوجته والدة الطفل للعمل، وأبلغها أنه سوف يعتدي على الطفل فأخذت تستعطفه، وتطلب منه عدم التعدي على نجلها وأخبرته أنها في الطريق إليهما، وأثناء عودتها هاتفته تترجاه بعدم التعرض للطفل، فأخبرها بأنه قد تعدى عليه ونال منه بضربات بالأيدي، والتي استقرت بجميع أنحاء جسده، وعقب عودة والدة المجني عليه إلى المنزل فأبصرته مسجي علي الأرض وبه عدة إصابات أدت إلى تبوله لا إراديا، فحاولت اصطحابه إلى المستشفى لعلاجه فمنعها المتهم، فأخذت تستعطفه وتتوسل إليه حتى تركها، فأسرعت بطفلها إلى المستشفى أخبرها الأطباء، أنه قد فاضت روحه إلي بارئها وتوفي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي ألقت القبض على المتهم، وقررت النيابة إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي عاقبت المتهم بالاعدام باجماع الآراء.