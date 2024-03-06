"أخطار التدخين وكيفية الإقلاع عنه" محاضرة بفرع ثقافة الفيوم 

شهد فرع ثقافة الفيوم عدداً من اللقاءات الثقافية والفنية، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، ضمن برامج الهيئة خلال شهر مارس الجاري.

يأتي هذا فى إطار الفعاليات التي ينظمها الفرع تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية.

وعقدت مكتبة حي جنوب الفيوم محاضرة بعنوان " أخطار التدخين وكيفية الإقلاع عنه"، بالتعاون مع مديرية الصحة، وذلك بمدرسة الشيخ حسن الاعدادية بنين، تحدث فيها المراقب الصحي عادل شحاتة عن أخطار التدخين على الصحة مشيرا إلي الأمراض التي يؤدي إليها التدخين مثل أمراض القلب، والصدر وانسداد الشرايين، وكم هي عادة سيئة فد تتسبب فى الوفاة، أشار أيضا إلى أخطار التدخين السلبى وأثره علي الصحة، ثم ناقش الطلاب حول أهمية الإبتعاد عن التدخين، وأن هذا يساعد على بناء جسم صحي وسليم، أكد أيضا علي أهمية ممارسة الرياضة والتغذية الجيدة.

محاضرة بعنوان "لا للتنمر" بفرع ثقافة الفيوم

وتحت عنوان "لا للتنمر" شهدت مكتبة الكعابي محاضرة ثقافية تحدث فيها محمد سالم وكيل برلمان شباب المحافظة سابقا حول تعريف مفهوم التنمر كسلوك خاطئ يهدف لإحداث ضرر نفسي أو بدني للغير، مشيرا إلي التداعيات المترتبة علي هذا السلوك، تلاها حوار مفتوح مع الأطفال حول تجاربهم مع التنمر وهل سبق وأن تعرض أحدهم لذلك وكيف كان رد فعله.

وبمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، شهدت مكتبة جرفس محاضرة بعنوان "أخلاقنا في شهر رمضان"، بالتعاون مع مديرية أوقاف الفيوم، استهل فيها الشيخ عبد الستار إبراهيم قائلا: أن الصيام جنة أي وقاية لذلك يجب علينا أن نحسن من اخلاقنا في رمضان، لأن شهر رمضان شهر تهذيب للنفس وتدريب على طاعة الله عز وجل.

كما عقد قسم التمكين الثقافي لذوي الاحتياجات الخاصة محاضرة بعنوان "كيف تستعد لإستقبال شهر رمضان المبارك" بمدرسة الأمل بنات للصم والبكم، وبالتعاون مع مديرية أوقاف الفيوم، وبحضور مترجم الإشارة محاسن رجب، تحدث فيها الشيخ محمود أحمد حسن منجود موضحا أحكام الصيام، وقراءة القرآن، وأكد علي أهمية صون اللسان والجوارح، وكثرة الاستغفار والدعاء، وأن شهر رمضان شهر الصدقات والزكاة، مشيرا إلي فضل صلة الأرحام في رمضان، بينما شهدت مكتبة الفيوم العامة عرض فيلم الأطفال coco، بالتعاون مع قسم السينما بالفرع.

جاءت الفعاليات ضمن الأنشطة المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذة بفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع.