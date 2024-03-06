أجلت محكمة جنايات جنوب الجيزة، محاكمة 6 متهمين بقتل ضابط أثناء القبض عليهم، بعد محاولتهم سرقة سيارة مملوكة لشركة طبية بها مبلغ من المال، في منطقة الصف، لجلسة ٦ مايو.

٦ مايو..محاكمة 6 متهمين بإنهاء حياة شخص بالجيزة

وجاء في أمر الإحالة بالقضية جنايات الصف أن المتهمين إبراهيم ش.، ورمضان م.، وحسين ع.، وجمال ع.، ورضا ع.، وشعبان م.، وآخر متوفى يواجهون تهمة القتل العمد للمجنى عليه العقيد عاطف ف." مفتش المباحث" عمدا مع سبق الإصرار على ذلك.

وذلك بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روح أيًا من تسوقه الظروف أمامهم من رجال الشرطة أو من الأهالي، معلقين إصرارهم هذا على حدوث أمر محاولة القبض عليهم أو من يعترض تنفيذ جريمتهم تالية الوصف "سرقة سيارات المارة بطريق الإكراه" فاتحدت إرادتهم على ما انتووه وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية "بنادق آلية" حملها المتوفى والمتهمين من الأول إلى الثالث ووزعوا الأدوار فيما بينهم كاتفاقهم المسبق، ووزعوا الأدوار فيما بينهم باحثين عن فريستهم، وإذ أبصروا سيارة نقل الأموال الرقمية ن ب ي 728 وخلفها السيارة الرقمية أ ف ق 835، حتى أيقنوا أنها ضالتهم بوجود أموالا طائلة بها فاستوقفوها عنوة بأن توقف المتهم الخامس على مقربة من مسرح الواقعة المراقبة الطريق وتأمينه، وانتظر المتهمان السادس والسابع بسيارة أخرى على الجانب الآخر، لتسهيل وتمكين المتهمين من الفرار عقب إتمام جريمتهم.

وما أن شاهدوا المجني عليه مستقلا للسيارة الرقمية من هدف 428 قادمًا في مواجهتهم لضبطهم حتى أمطره أولهما، والمتوفى وابلا من الأعيرة النارية من أسلحتهم أنفة البيان صوب المجنى عليه بقصد إزهاق روحه فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفقة بالأوراق، والتى أردته قتيلًا في الحال فتمكنوا بذلك بالفرار من مسرح الواقعة على النحو المبين بالتحقيقات.

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين من الأول إلى الثالث حازوا وأحرزوا أسلحة نارية بنادق آلية حال كونها لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها.

وحازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل على الأسلحة آنفة البيان مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وقتلوا وآخر توفى، هو ناجي. ع، وشهرته ناجي أبو عمار، المجني عليه عاطف. ف، عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك.

كما وجه للمتهمين تهمة سرقة المنقولات" سلاح ناري - هاتف محمول" المملوكة لشركة طيبه ۲۰۰۰ حيازة سمير عبد المقتدر بغرض حراسة سيارة نقل الأموال التابعة للشركة والثاني مملوك المجنى عليه محمد خليل وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليهما ورفقائهم بأن اعترض المتهمين من الأول إلى الرابع طريقهم بسيارتهم المستولين عليها سلفا قيادة المتهم الرابع إيان سيرهم في الطريق العام مستوقفينهم عنوة بعد ما عرقلوه سير المركبة المخصصة لحراستها بإطلاق أعيرة نارية على إطارتها الخلفية ومن ثم هبط المتهمين من الأول إلى الثالث مشهرين أسلحتهم النارية مطلقين أعيرة نارية في الهواء مهددين إياهم بإلحاق الأذى بهم وإذ ما انصاعوا لأمرهم بالتخلي عن المركبة قيادتهم.

محاكمة المتهم بالتعدي على طبيب داخل مستشفى بالمطرية

وتعقد محكمة جنح المطرية، غدا الخميس جلسة محاكمة المتهم بالتعدي على طبيب داخل مستشفى، لرفضه دخول زوجته لزيارة والدتها المحجوزة بالمستشفى، عقب انتهاء مواعيد الزيارة بالمطرية.

وجاء في التقرير أن الطبيب محمد سامي أحدث به إصابات كسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ وكسر بعظمة الترقوة وكدمات متفرقة بالوجه والجسم واضطراب بدرجة الوعي، خضع على إثرها الطبيب لعملية جراحية بالمخ.

كما جاءت واقعة الاعتداء بعد رفض الطبيب دخول زوجة المعتدي، لزيارة أحد أقاربها بالمستشفى في غير ميعاد الزيارة بناء على التعليمات الإدارية، بعدها توجه المتهم إلى المستشفى وقام بالاعتداء على الطبيب.

ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمتي استعراض القوة والاعتداء على موظف عام أثناء تأدية عمله.

وأقر المتهم بالتعدي على طبيب مستشفى المطرية التعليمي في التحقيقات بضربه الطبيب، معللًا: عشان منع زوجتي من دخول الزيارة.

كما تبين أنه بعد القبض على المتهم توجهت سيدتان من ذوي المتهم لتحرير محضر ضد الطبيب المعتدى عليهما، بزعم أن الطبيب تعدى عليهما، وعلى إثرها تمت إحالة السيدتين لتوقيع الكشف الطبي عليهما، وأمرت النيابة بإخلاء سبيل المتهم بضمان محل الإقامة.

وتسبب العامل في إصابة الطبيب بعد حدوث مشادة كلامية بين زوجة المشكو فى حقه والطبيب؛ لرفض الأخير دخولها لزيارة والدتها المحتجزة بالمستشفى عقب انتهاء مواعيد الزيارة وذلك لكشف ملابسات الواقعة، وبمواجهة العامل اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.