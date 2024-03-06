الخميس 07 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

طريقة عمل تشيز كيك أوريو| زي الجاهزة

تشيز كيك
تشيز كيك

يُعد بسكويت الأوريو من الحلوي اللذيذة، حيث يعطي مذاق شهي لجميع الوصفات، وفيما يلي نقدم لك طريقة عمل تشيز كيك بالأوريو اللذيذ.


 

مكونات طبقة البسكويت:

- 14 قطعة بسكويت أوريو، مَطحونة ناعماً.


 

- ⅓ كوب زبد مُذاب.


 

مكونات الحشو:

- 2 كوب كريمة خَّفق.


 

- 1 كوب جبن كريمىِ غير مالح، فى حرارة الغرفة.


 

- 5 ملاعق كبيرة سكر بودرة.


 

- 8 قطع بسكويت أوريو.


 

- 1 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

 


 

مكونات التزيين:

- 8 قطع بسكويت أوريو.


 

الطريقة:

1- يُسكب البسكويت المَطحون فى وعاء عميق، ثم يضاف إليه الزبد المُذاب، و ويُعجن بخفة باليد حتى يُصبح عجيناً يُمكن تَشكيله.


 

2- يُفرد عجين البسكويت على قاع صينية تارت مُتحركة القاع متوسطة الحجم حتى يُصبح طبقة مُتساوىِ الشكل، ثم تُوضع الصينية فى الثلاجة، وتُترك لمدة 15 دقيقة أو حتى تَتماسك.

 

 

3- يُخفق الجبن الكريمىِ مع السكر والفانيليا بالمضرب الكهربائىِ على سرعة عالية فى وعاء عميق حتى يُصبح المَزيج ناعماً وكريمىِ القوام.

 

 

4- تُخفق كريمة الخفق فى وعاء آخر حتى تُصبح مُتماسكة.


 

5- تضاف الكريمة إلى مَزيج الجبن، ويُخلطان بحركة بطيئة بملعقة كبيرة حتى يَمتزجا جيداً معاً.


 

6- تُكسر قطع البسكويت الصحيحة باليد إلى قطع صغيرة، وتضاف إلى المَزيج وتُقلب به بخفة حتى تَتوزع به جيداً.


 

7- يُسكب مَزيج الجبن على قاعدة البسكويت فى الصينية، ويُسوىَّ أعلاه بظهر الملعقة.


 

8- تُوضع صينية التشيز كيك فى الثلاجة، وتُترك لمدة 8 ساعات على الأقل، ويُفضل حتى اليوم التالىِ.


 

9- تُخرج الصينية من الثلاجة، وتُترك جانباً لمدة 10 دقائق، ثم يُرفع عنها إطار الصينية، وتُزين بحبات البسكويت، وتُقدم.

مواد متعلقة

قبل رمضان| نانسي عجرم تتخلى عن الاحتشام بفستان جذاب في حفلها الأخير

عطل فيسبوك وفودافون.. سخرية ترج السوشيال ميديا ومعلق: "كنت فاكرها مراتي"

دعوة فرح.. جورجينا تثير حيرة الجمهور بزواجها من كريستيانو وموعد اعتزاله

جومانا مراد تفاجئ متابعيها بلوك مثير عبر إنستجرام.. الأحمر يليق بها

ياسمين صبري تشوق متابعيها بمسلسلها الجديد بإطلالة أنيقة (صور)

شمس الكويتية تفاجيء متابعيها بنيولوك مثير.. الكورسية يبرز أنوثتها

نسرين طافش تفاجيء متابعيها بخصر منحوت وجمال طبيعي عبر إنستجرام (صور)

نوال الزغبي تستعرض جمال ملامحها بمكياج ترابي في أحدث ظهور
الجريدة الورقية