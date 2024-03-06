طريقة عمل تشيز كيك أوريو| زي الجاهزة

يُعد بسكويت الأوريو من الحلوي اللذيذة، حيث يعطي مذاق شهي لجميع الوصفات، وفيما يلي نقدم لك طريقة عمل تشيز كيك بالأوريو اللذيذ.





مكونات طبقة البسكويت:

- 14 قطعة بسكويت أوريو، مَطحونة ناعماً.





- ⅓ كوب زبد مُذاب.





مكونات الحشو:

- 2 كوب كريمة خَّفق.





- 1 كوب جبن كريمىِ غير مالح، فى حرارة الغرفة.





- 5 ملاعق كبيرة سكر بودرة.





- 8 قطع بسكويت أوريو.





- 1 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.





مكونات التزيين:

- 8 قطع بسكويت أوريو.





الطريقة:

1- يُسكب البسكويت المَطحون فى وعاء عميق، ثم يضاف إليه الزبد المُذاب، و ويُعجن بخفة باليد حتى يُصبح عجيناً يُمكن تَشكيله.





2- يُفرد عجين البسكويت على قاع صينية تارت مُتحركة القاع متوسطة الحجم حتى يُصبح طبقة مُتساوىِ الشكل، ثم تُوضع الصينية فى الثلاجة، وتُترك لمدة 15 دقيقة أو حتى تَتماسك.

3- يُخفق الجبن الكريمىِ مع السكر والفانيليا بالمضرب الكهربائىِ على سرعة عالية فى وعاء عميق حتى يُصبح المَزيج ناعماً وكريمىِ القوام.

4- تُخفق كريمة الخفق فى وعاء آخر حتى تُصبح مُتماسكة.





5- تضاف الكريمة إلى مَزيج الجبن، ويُخلطان بحركة بطيئة بملعقة كبيرة حتى يَمتزجا جيداً معاً.





6- تُكسر قطع البسكويت الصحيحة باليد إلى قطع صغيرة، وتضاف إلى المَزيج وتُقلب به بخفة حتى تَتوزع به جيداً.





7- يُسكب مَزيج الجبن على قاعدة البسكويت فى الصينية، ويُسوىَّ أعلاه بظهر الملعقة.





8- تُوضع صينية التشيز كيك فى الثلاجة، وتُترك لمدة 8 ساعات على الأقل، ويُفضل حتى اليوم التالىِ.





9- تُخرج الصينية من الثلاجة، وتُترك جانباً لمدة 10 دقائق، ثم يُرفع عنها إطار الصينية، وتُزين بحبات البسكويت، وتُقدم.