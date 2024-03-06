طريقة عمل تشيز كيك أوريو| زي الجاهزة
يُعد بسكويت الأوريو من الحلوي اللذيذة، حيث يعطي مذاق شهي لجميع الوصفات، وفيما يلي نقدم لك طريقة عمل تشيز كيك بالأوريو اللذيذ.
مكونات طبقة البسكويت:
- 14 قطعة بسكويت أوريو، مَطحونة ناعماً.
- ⅓ كوب زبد مُذاب.
مكونات الحشو:
- 2 كوب كريمة خَّفق.
- 1 كوب جبن كريمىِ غير مالح، فى حرارة الغرفة.
- 5 ملاعق كبيرة سكر بودرة.
- 8 قطع بسكويت أوريو.
- 1 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.
مكونات التزيين:
- 8 قطع بسكويت أوريو.
الطريقة:
1- يُسكب البسكويت المَطحون فى وعاء عميق، ثم يضاف إليه الزبد المُذاب، و ويُعجن بخفة باليد حتى يُصبح عجيناً يُمكن تَشكيله.
2- يُفرد عجين البسكويت على قاع صينية تارت مُتحركة القاع متوسطة الحجم حتى يُصبح طبقة مُتساوىِ الشكل، ثم تُوضع الصينية فى الثلاجة، وتُترك لمدة 15 دقيقة أو حتى تَتماسك.
3- يُخفق الجبن الكريمىِ مع السكر والفانيليا بالمضرب الكهربائىِ على سرعة عالية فى وعاء عميق حتى يُصبح المَزيج ناعماً وكريمىِ القوام.
4- تُخفق كريمة الخفق فى وعاء آخر حتى تُصبح مُتماسكة.
5- تضاف الكريمة إلى مَزيج الجبن، ويُخلطان بحركة بطيئة بملعقة كبيرة حتى يَمتزجا جيداً معاً.
6- تُكسر قطع البسكويت الصحيحة باليد إلى قطع صغيرة، وتضاف إلى المَزيج وتُقلب به بخفة حتى تَتوزع به جيداً.
7- يُسكب مَزيج الجبن على قاعدة البسكويت فى الصينية، ويُسوىَّ أعلاه بظهر الملعقة.
8- تُوضع صينية التشيز كيك فى الثلاجة، وتُترك لمدة 8 ساعات على الأقل، ويُفضل حتى اليوم التالىِ.
9- تُخرج الصينية من الثلاجة، وتُترك جانباً لمدة 10 دقائق، ثم يُرفع عنها إطار الصينية، وتُزين بحبات البسكويت، وتُقدم.