عرض مسرحية "حكايات تاء مربوطة" على مسرح مقابة الصحفيين 7مارس

تستضيف اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين العرض المسرحى "حكايات تاء مربوطة ، من إخراج حازم الصواف.

المواهب التمثلية

حكايات تاء مربوطة بطولة مجموعة من المواهب التمثلية لفرقة "ستوديو أوديشن المسرحية المستقلة لفنون الأداء.

العرض يناقش مشكلات اجتماعية خاصة بعلاقة المرأة بالرجل من خلال مجموعة متنوعة من الحكايات يطرحها مذيع على السوشيال ميديا تقدم حكايات وهموم تخص المرأة من منظور الرجل ، ويأتى ذلك فى إطار إجتماعى يجمع بين المواقف الدرامية والكوميدية، وذلك يوم الخميس 7 مارس الساعة السادسة مساءً على مسرح النقابة.