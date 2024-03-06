الخميس 07 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

عرض مسرحية "حكايات تاء مربوطة" على مسرح مقابة الصحفيين 7مارس

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين

تستضيف اللجنة الثقافية والفنية  بنقابة الصحفيين العرض المسرحى "حكايات تاء مربوطة ، من إخراج حازم الصواف.

المواهب التمثلية

حكايات تاء مربوطة بطولة مجموعة من المواهب التمثلية لفرقة "ستوديو أوديشن المسرحية المستقلة لفنون الأداء.

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افتتاح معرض "أهلًا رمضان" فى نقابة الصحفيين

العرض يناقش مشكلات اجتماعية خاصة بعلاقة المرأة بالرجل من خلال مجموعة متنوعة من الحكايات يطرحها مذيع على السوشيال ميديا تقدم حكايات وهموم تخص المرأة من منظور الرجل ، ويأتى ذلك فى إطار إجتماعى يجمع بين المواقف الدرامية والكوميدية، وذلك يوم الخميس 7  مارس الساعة السادسة مساءً على مسرح النقابة.

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