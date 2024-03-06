افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي لكلية الطب بجامعة الأقصر في نسخته الثانية

شهد الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للتعليم الطبي، لكلية طب الأقصر، في نسخته الثانية "مستقبل التعليم الطبي في مصر".

وشهدت فعاليات الافتتاح التي تم تنظيمها بقاعة الدكتور حمدي حسين بكلية الطب، حضور السادة وكلاء كلية الطب، والسادة أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، وأساتذة الطب بالجامعات المصرية.

رحب الأستاذ الدكتور حمدي حسين رئيس الجامعة، بضيوف المؤتمر، وأعرب عن سعادته بحرص كلية الطب على تنظيم المؤتمر الدولي للنسخة الثانية والذي يناقش خلالها آخر المستجدات في التعليم الطبي، مؤكدًا أن انعقاد المؤتمر يمثل نقطة التقاء للأفكار بين أساتذة الطب وشباب الأطباء، كما يساعد في تبادل الخبرات بين أجيال الأطباء مما يسهم في تطوير المهارات الطبية وهو مايخدم المجتمع، في تقديم خدمات طبية عالية الكفاءة.

وضمت اللجنة المنظمة للمؤتمر كل من: الأستاذ الدكتور محمد عبد الله عباس، والأستاذ الدكتور محمد عطيتو، والأستاذ الدكتور ابو النجا الحجاجي، والدكتورة منى جودة، والدكتور محمود مبارك، والدكتور حاتم اليمني، والدكتورة دينا بدوي.