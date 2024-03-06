طائرة صيد الدقى تواصل انتصاراتها فى بطولة منطقة الجيزة

واصلت فريق الكرة الطائرة بصيد الدقى انتصاراتها فى منافسات بطولة منطقة الجيزة ، حيث فاز فريق 2015 ناشئات للكرة الطائرة بصيد الدقى على فريق الزمالك بنتيجة 0/3 فى المباراة التى اقيمت على ملعب وادى دجلة

ضمت قائمة الفريق اللاعبات مليكه شريف ، جودي وائل ،مريم كريم ،مريم احمد ،يارا محمود ،چيان فرج الله،ميلا محمود ،فريده كريم ،زينه خالد ،فريده ايوب ،نائله مكين ،كارما جمال ،تاليا وجيه،جودي علي ،ليلي مصطفي ،رفيف احمد ، نانسي مصطفي

الجهاز الفنى والادارى :

رئيس الجهاز كابتن محمودغزال، مشرف القطاع كابتن طارق السعدى،مدرب الفريق كابتن نور حسين،ادارى كابتن ايرس وليد،علاج طبيعى دكتورة هاجر، فنى ملاعب محمود حسانين

وتمكن فريق 2014 للكرة الطائرة بصيد الدقى من الفوز على فريق وادى دجلة بنتيجة 1/2 فى المباراة التى اقيمت على ملعب وادى دجلة اكتوبر

ضمت قائمة الفريق اللاعبين زين الدين طارق محمد،احمد طارق محمد ،اسر عمرو جمال ،ادم حلمي جلال ،ابراهيم محمد شريف ،ادم احمد حسن ،فهد مصطفي عبدالحكيم ،يوسف محمد ابراهيم ،مالك عبدالله محروس ،يوسف حاتم كمال ،زين محمد محسن ،عزالدين مصطفي عثمان ،حسن احمد عمرو ،حسن احمد حسن

الجهاز الفنى والادارى :

رئيس الجهاز كابتن محمود غزال،مدير القطاع كابتن جاسر نشأت،مدرب الفريق كابتن هشام رشاد،طبيب الفريق دكتور محمد قاسم،المدير الادارى كابتن شعبان عبد الصبور،ادارى كابتن هانى عارف،فنى ملاعب مسعد جمعة

كما تفوق فريق 2012 ناشئين للكرة الطائرة بصيد الدقى على فريق الزمالك فى المباراة التى اقيمت على ملعب وادى دجلة

ضمت قائمة الفريق اللاعبين انس محمود ،احمد محمود ،ياسين مصطفي ،احمد مصطفى ،شريف الحجار،احمد سيد ،طارق جعفر ،احمد اشرف ،احمد صفوان ،يوسف سمير ،ياسين فؤاد ،ياسين خالد ،علي حسنى ،مالك حلمى ،عمر كريم ،يوسف علي

الجهاز الفني والادارى

كابتن محمود غزال رئيس الجهاز،كابتن جاسر نشأت مدير القطاع،كابتن عمرو احمد عبد القادر مدرب الفريق ،دكتورمحمد قاسم طبيب الفريق،كابتن شعبان عبد الصبور المدير الإداري،كابتن هاني عارف اداري القطاع،احمد عرفة خدمات معاونة

وحقق فريق 2013 للكرة الطائرة بصيد الدقى الفوز على فريق حدائق الاهرام فى اللقاء الذى اقيم على ملعب الاخير

ضمت قائمة الفريق اللاعبين محمد على، سليم عمرو، محمود اشرف، يوسف خالد، يوسف محمد، يوسف حسن، سيف خالد، ابراهيم احمد، يوسف وائل، على اسامة، مصطفى اسامة، سيف اسلام،عمر ماهر،عمر على

الجهاز الفنى والاداري:

الكابتن محمود غزال رئيس جهاز كرة القدم، الكابتن جاسر نشأت مدير القطاع، الكابتن مصطفى بدر مدرب الفريق، الدكتور محمد قاسم طبيب الفريق، الكابتن شعبان عبد الصبور المدير الاداري، الكابتن هانى عارف اداري القطاع، الكابتن على محمد اداري قطاع الميني، مسعد فنى ملاعب.