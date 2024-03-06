أوسيمين ضمن دائرة إهتمامات عمالقة أوروبا.. تفاصيل

دخل ناديي باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد في صراع شرس للحصول على توقيع فيكتور أوسيمين مهاجم نادي نابولي الإيطالي هذا الصيف.

وكشفت صحيفة “الاندبندنت” أن هناك اهتمام قائمًا، خاصة بين تشيلسي وأرسنال، لكن المواقف المتغيرة في كل من باريس سان جيرمان ويونايتد تعني أنهما على وشك أن يصبحا منافسين كبيرين.

وأوضحت الصحيفة أن استحواذ السير جيم راتكليف على نسبة من نادي مانشستر يونايتد يعني أنه سيشهد بالفعل تركيزًا كبيرًا على فترة الانتقالات، مع حرص النادي على إصلاح الفريق.

كما يفكر نادي باريس سان جيرمان في خيارات التعاقد مع المهاجم النيجري، في ظل الرحيل المؤكد لـ كيليان مبابي إلى ريال مدريد في الصيف.

جدير بالذكر أن نادي نابولي تعاقد مع أوسيمين في شهر يوليو سنة 2020، بمبلغ قدره 70 مليون يورو، جاعلاً إياه أغلى لاعب إفريقي حتى تلك اللحظة.

وشارك النجم النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم فريق نابولي، في 30 مباراة بالدوري الإيطالي هذا الموسم، سجل خلالهم 23 هدفاً، وصنع 4 أخرين.