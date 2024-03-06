إعلان نتائج بطولة رفع الأثقال للجامعات والمعاهد العليا

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، برئاسة الدكتور أيمن عاشور، نتائج بطولة رفع الأثقال للجامعات والمعاهد العليا.

نظم الاتحاد الرياضي للجامعات، بالتعاون مع جامعة طنطا بطولة رفع الأثقال للجامعات والمعاهد العليا المصرية ضمن دورة الشهيد الرفاعي الحادية والخمسين.

جاء ذلك برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمود أحمد ذكي رئيس جامعة طنطا.



وشارك في بطولة رفع الأثقال للجامعات والمعاهد العليا 173 طالبًا وطالبة من 21 جامعة بمقر جامعة طنطا.

نتيجة بطولة رفع الأثقال للجامعات

وأسفرت النتائج النهائية في بطولة رفع الأثقال للجامعات والمعاهد العليا المصرية عن الآتي:

متحدو الإعاقة طالبات في بطولة رفع الأثقال

وزن ٦١ كيلو المركز الأول: الطالبة أشرقت عصام جامعة الزقازيق.

وزن ٧٣ كيلو المركز الأول: الطالبة فاطمة أشرف جامعة أسيوط.

متحدو الإعاقة طلاب في بطولة رفع الأثقال

وزن ٥٩ كيلو المركز الأول: الطالب السيد أيمن جامعة المنوفية.

وزن ٧٢ كيلو المركز الأول: الطالب أسامة سمير جامعة حلوان.

وزن ٨٨ كيلو المركز الأول: الطالب مؤمن محمد جامعة بنها.

وزن ٥٥ كيلو المركز الأول: الطالب إبراهيم تامر جامعة المنصورة.

وزن ٦١ كيلو المركز الأول: الطالب أحمد محمود التعليم العالي.

وزن ٦٧ كيلو المركز الأول: الطالب حازم أحمد جامعة طنطا

وزن ٧٣ كيلو المركز الأول: الطالب أحمد سعيد جامعة القاهرة.

وزن ٨١ كيلو المركز الأول: الطالب محمد عبد المنعم جامعة بنى سويف

وزن ٨٩ كيلو المركز الأول: الطالب سعيد هلال جامعة قناة السويس

وزن ٩٦ كيلو المركز الأول: الطالب محمود عصام جامعة بنها

وزن ١٠٢ كيلو المركز الأول: الطالب أسامة محمد جامعة السويس.

وزن ١٠٩ كيلو المركز الأول: الطالب أحمد سيد جامعة طنطا

وزن فوق ١٠٩ كيلو المركز الأول: الطالب مدثر أحمد التعليم العالي.

نتيجة بطولة رفع الأثقال طالبات أسوياء

وزن ٤٥ كيلو ⁠المركز الأول: الطالبة جنات محمد جامعة الإسكندرية.

وزن ٤٩ كيلو ⁠المركز الأول: الطالبة مريم عز الدين التعليم العالي.

وزن ٥٥ كيلو المركز الأول: الطالبة روضة محمود التعليم العالى.

وزن ٥٩ كيلو ⁠المركز الأول: الطالبة نانسي خالد جامعة الإسكندرية.

وزن ٦٤ كيلو المركز الأول: الطالبة وفاء عزت جامعة الإسكندرية.

وزن ٧١ كيلو ⁠المركز الأول: الطالبة نعمة سعيد جامعة الزقازيق.

وزن ٧٦ كيلو ⁠المركز الأول: الطالبة شهد صالح التعليم العالي.

وزن ٨١ كيلو ⁠المركز الأول: الطالبة دنيا عبد الناصر جامعة طنطا.

وزن ٨٧ كيلو المركز الأول: الطالبة سعاد عبد المنعم التعليم العالي.

وزن فوق ٨٧ كيلو ⁠المركز الأول: الطالبة جيهان محمد جامعة المنصورة.

جدير بالذكر أن بطولة رفع الأثقال أقيمت بإشراف الدكتور صبحى حسانين مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الرياضية، والدكتور عرفة سلامة سكرتير عام الاتحاد الرياضي للجامعات، والدكتور محمد حسين محمود نائب رئيس جامعة طنطا لشؤون التعليم والطلاب.

