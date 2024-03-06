القاهرة تسابق الزمن لحسم مفاوضات وقف الحرب الإسرائيلية

تسابق مصر الزمن باجتماعات حاسمة بمشاركة الوسطاء ووفد حركة المقاومة الفلسطينية حماس، فى محاولة للتوصل إلى وقف إطلاق النار لمدة 40 يومًا قبل حلول شهر رمضان الذى يبدأ الأسبوع المقبل.

أكدت مصادر مطلعة أن القاهرة فتحت قناة مباشرة مع رئيس حزب المعسكر الوطنى فى حكومة الاحتلال بيبى جانتس الذى زار الولايات المتحدة وبريطانيا فى محاولات شاقة من المسئولين رفيعى المستوى للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وإيجاد حل سياسى فى ظل عناد رئيس حكومة الاحتلال الصهيونى بنيامين نتنياهو. وأكدت حركة حماس أنها ستواصل العمل على التوصل إلى وقف إطلاق النار مع إسرائيل فى غزة، رغم غياب المفاوضين الإسرائيليين عن أحدث جولة من المحادثات فى القاهرة.

وقالت فى بيان لها «أبدينا المرونة المطلوبة بهدف الوصول إلى اتفاق يقضى بوقف شامل للعدوان على شعبنا، غير أن الاحتلال ما زال يتهرب من استحقاقات هذا الاتفاق، خاصة ما يحقق الوقف الدائم لإطلاق النار وعودة النازحين والانسحاب من القطاع وتوفير احتياجات شعبنا».

وأكد القيادى فى الحركة أسامة حمدان، أنه خلال ساعات ستتضح صورة المفاوضات. وقال حمدان «إذا لم يُنجَز موضوع وقف إطلاق النار فلن ننتقل إلى أى ملف آخر».

يأتى ذلك فى الوقت الذى اقترحت فيه الولايات المتحدة مشروع قرار فى مجلس الامن لهدنة أحادية لوقف الحرب فى القطاع والذى انفردت بنصه «الوفد» أمس فيما طالب مقربون من الرئيس الأمريكى «جو بايدن» باتخاذ موقف أكثر صرامة مع حكومة نتنياهو.

وعدلت الولايات المتحدة صياغة مشروع قرار بمجلس الأمن الدولى، لدعم «وقف فورى لإطلاق النار لمدة 6 أسابيع تقريباً فى غزة والإفراج عن جميع الرهائن».

وواصل الاحتلال الصهيونى، مجازره بحق المدنيين الفلسطينيين، لليوم الـ152 على التوالى، عبر القصف الجوى والمدفعى لمنازل المدنيين، وتشديد الحصار الغذائى ومنع دخول المساعدات الغذائية والطبية إلى مناطق الشمال، ما أدّى إلى ارتفاع نسب الوفيات من الجوع والجفاف. وواصل الاحتلال تنكيله باعتقال مئات الفلسطينيين فى مدينة حمد بخان يونس جنوب وسلبهم كرامتهم بتعريتهم وحبسهم مكبلين بحوض للسباحة وأطلق النار على من حاولوا الهروب من الجحيم.