رمضان 2024.. سوزان نجم الدين تكشف شخصيتها في "الحشاشين"

كشفت الفنانة سوزان نجم الدين عن دورها التي تجسده خلال مسلسل الحشاشين، بطولة النجم كريم عبدالعزيز، والمقرر طرحه بالماراثون الرمضاني المقبل 2024، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام".

سوزان نجم الدين

ونشرت سوزان نجم الدين البوستر التشويقي، قائلة: "انتظروني في شخصية ألينار في مسلسل الحشاشين".



أبطال مسلسل الحشاشين

ومسلسل الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز، وأحمد عيد، وفتحي عبد الوهاب، ونيقولا معوض، ومحمد سليمان، وسوزان نجم الدين وآخرين، والعمل من إخراج بيتر ميمي، وتأليف عبد الرحيم كمال.