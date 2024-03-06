رئيس جهاز العبور الجديدة يفتتح معرض أهلا رمضان للسلع الغذائية

قام الدكتور المهندس أحمد إسماعيل جبر، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، يرافقه عددًا من رموز المحافظة، بافتتاح معرض “أهلًا رمضان”، بالتنسيق بين المبادرات الحكومية والتنموية والمستثميرين بالمدينة، في إطار توجهيات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق مبادرات لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة.

ويقام المعرض بمبنى الحضانة بمنطقة الحرية، لعرض كافة السلع والمواد الغذائية واللحوم والخضروات والأسماك بأسعار مخفضة، وعددًا من منفاذ للمصانع بخصومات وعروض ومنفذًا للقوات المسلحة، وذلك لتوفير احتياجات المواطنين بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك.