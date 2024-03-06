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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

رئيس جهاز العبور الجديدة يفتتح معرض أهلا رمضان للسلع الغذائية

معرض أهلا رمضان
معرض أهلا رمضان

قام الدكتور المهندس أحمد إسماعيل جبر، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، يرافقه عددًا من رموز المحافظة، بافتتاح معرض “أهلًا رمضان”، بالتنسيق بين المبادرات الحكومية والتنموية والمستثميرين بالمدينة، في إطار توجهيات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق مبادرات لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة.

ويقام المعرض بمبنى الحضانة بمنطقة الحرية، لعرض كافة السلع والمواد الغذائية واللحوم والخضروات والأسماك بأسعار مخفضة، وعددًا من منفاذ للمصانع بخصومات وعروض ومنفذًا للقوات المسلحة، وذلك لتوفير احتياجات المواطنين بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك.

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