للجوع المفاجئ.. طريقة عمل بطاطس مهروسة بالجبن

البطاطس المهروسة من أشهى الأكلات وأسرعها، فيمكن تحضيرها في أي وقت عند الشعور بالجوع المفاجئ، وفيما يلي نقدم لك طريقة عملها بالجبنة اللذيذة.



طريقة عمل البطاطس المهروسة

مقادير

- البطاطس : كيلو ونصف (مقشرة ومقطعة أرباع)





- ملح : نصف ملعقة صغيرة





- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة





- حليب : نصف كوب





- الزبدة : نصف كوب





- جبن الشيدر : نصف كوب





- جبن البارميزان : نصف كوب





- جبن كريمي : 2 ملعقة كبيرة





- بقدونس : ملعقة كبيرة (مفروم)





طريقة التحضير

اسلقي البطاطس بالماء والقليل من الملح على النار لمدة 15دقيقة حتى تنضج ثم صفيها جيداً.

في هذه الأثناء، سخني الحليب في قدر صغير.

باستخدام هراسة البطاطس، اهرسي البطاطس حتى تصبح ناعمة.

أضيفي الزبدة ونصف كمية الحليب إلى البطاطس وقلبي بقوة، ثم أضيفي باقي كمية الحليب وحركي، ويجب أن تكون البطاطا كريمية وليست مائية.

أضيفي الجبن واستمري بالتحريك حتى يتجانس الجبن مع البطاطس.

تبلي بالملح والفلفل الأسود، وقدميها على الفور مع قطعة زبدة والبقدونس المفروم.