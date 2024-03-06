فوز العرض المسرحي العماني بجائزة مهرجان مسرح الجنوب

فاز العرض المسرحي العماني (كوتار) بجائزة المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب، الذي عُقد لمدة 6 أيام فى محافظة قنا، بمشاركة 11 دولة عربية وأوربية.

وحضر اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، مساء اليوم الأربعاء، حفل ختام الدورة الثامنة للمهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب.

وبدأ الإحتفال بعزف السلام الجمهوري ثم عرض أوبريت غنائي استعراضى خاص بحفل الختام ، وقام بتقديم الحفل الكاتب بكرى عبد الحميد

المحافظ يحتفي بالعرض الفائز

ونظم المهرجان مؤسسة "س" للثقافة والإبداع، على مدار 6 أيام وسط اقبال جماهيري لمشاهدة العروض المسرحية المُقدمة بقصر الثقافة ومركز الأورام بقنا، وعدد من قرى ونجوع المحافظة.

وأقيم المهرجان، تحت رعاية؛ وزارة الثقافة، وزارة الشباب والرياضة، محافظة قنا، مؤسسة مصر الخير، مؤسسة إيزيس للاستشارات الهندسية، الجمعية التعاونية للبناء والاسكان لأهالى مركز قفط.

وجراند هوتيل، ومدينة دريمز، مؤسسة ريدك مصر للتنمية، دار حابى للنشر، جمعية أنا مصرى بقنا، وبرئاسة الناقد الفنى هيثم الهوارى رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة .

إهتمام القيادة السياسية بالفنون:

أعرب محافظ قنا، عن سعادته بإقامة الدورة الثامنة من المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب، للمرة الثانية على ارض المحافظة، تزامنا مع احتفالات قنا بعيدها القومى.

كما وجه الشكر للناقد المسرحى هيثم الهواري رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة ورئيس المهرجان، وجميع أعضاء الفرق الفنية المشاركة من الدول المختلفة.

على جهودهم في نشر الثقافة والفنون، ورسم البسمة والفرحة على وجوه أبناء قنا من خلال العروض المسرحية التي تم عرضها داخل نجوع وقري المحافظة.

وأبرز المحافظ، أن المهرجان يعكس مدى اهتمام القيادة السياسية بالثقافة والفنون، من خلال تحقيق العدالة الثقافية والتنموية لجميع فئات الشعب.

فضلا عن الارتقاء بالسلوك الإنسانى وتنمية الفكر من خلال الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية وطرح القضايا المعاصرة التي تم تقديمها، والتى تحمل رسائل إيجابية تهدف إلى تطوير المجتمع والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأهدي المحافظ، ورئيس المهرجان، ورئيس الادارة المركزية لأقليم جنوب الصعيد الثقافى، درع المهرجان وشهادات التقدير للفائزين في مسابقات المهرجان.

وأشاد الفنان هاني كمال رئيس لجنة تجكيم المهرجان، بالدعم الذى قدمة محافظ قنا لأنجاح المهرجان، وحسن استقباله وكرم ضيافة أهالى المحافظة.

حضر الاحتفال، الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحسام حمودة السكرتير العام للمحافظة، والناقد الفني هيثم الهواري رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة ورئيس المهرجان، وعماد فتحي رئيس الإدارة المركزية لإقليم جنوب الصعيد الثقافي.

والنائب العمدة مبارك والنائب محمد الجبلاوى عضوا مجلس النواب واعضاء لجنة التحكيم " هانى كمال وعزة لبيب و المخرج السودانى حاتم على".

وأنور جمال مدير عام فرع ثقافة قنا، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية، ولفيف من أبناء المحافظة.