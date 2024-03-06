وكيل تعليم قنا يكرم الموهوبين في التربية الفنية من الطلاب و المعلمين

كرم الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، محمد عبد الستار الطالب بمدرسة التربية الفكرية بإدارة نجع حمادي التعليمية، نظرا لحصوله على المركز الثالث جمهوري في مسابقة التصميم الفني للعام الدراسي 2023/2024، و سادن هيثم عبد العليم التلميذة بمدرسة اللغات الابتدائية بالألومنيوم، لتميزها على مستوى الوزارة في مسابقة " آدم - حنين " للفن التشكيلي.

أشاد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، ببراعة أعمال ورسومات "محمد" و " سادن" في حضور هانم محمود زرزور موجه عام التربية الفنية، و أسرتا محمد، و سادن و راوية إسماعيل موجه التربية الفنية بإدارة نجع حمادي التعليمية، التي تعهدتهما بالتوجيه وتنمية الموهبة.

ولفت وكيل الوزارة، إلى أن صقل الموهبة يمثل استخراج الماس من الصخور بعد نفض التراب عنه لما ينتج عنه من دمج الطلاب في التعليم وتوجيه الطاقات واستثمارها لتحقيق تنمية مستمرة لنفسه وخدمة مجتمعه.

وشمل التكريم، أربعة فنانين ممن شاركوا في مسابقة " لمحات من الهند"، و حازوا شهادات تقدير وهم هانم محمود، و محمود عبد الهادي، و سعد صابر، و عزة كمال، وكذلك أعضاء مكتب التوجيه بالإدارات التعليمية، ومعلمي التربية الفنية، ممن حصلوا على شهادات تكريم من مستشار مادة التربية الفنية بالوزارة، و تسعة معلمين كرمتهم وزارة التربية والتعليم للمشاركة الفعالة والمتميزة في مسابقة "أدم - حنين".

و وجه وكيل الوزارة، بتعزيز المشاركة في المسابقات الفنية لتنمية إحساس الطلّاب، وتعزيز حبّهم للفنون وتهذيب نفوسهم، وتعديل سلوكهم، وتشجيعهم على التعاون والمشاركة في تنفيذ النشاطات، الأمر الذي يساعدهم على الوصول إلى تحقيق أعمال فنّيّة جماعيّة.