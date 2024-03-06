الأربعاء 06 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

وزيرا الدفاع الكويتي والأمريكي يبحثا سبل التعاون بين البلدين

بوابة الوفد الإلكترونية

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الكويتي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح مع نظيره وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن قضايا وموضوعات محل اهتمام مشترك وسبل تعزيز أواصر التعاون والعمل بين البلدين الصديقين.

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كما بحث الفريقان إضافة إلى استعراض أهم التطورات والمستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.

ووفق بيان وزارة الدفاع الكويتية فإن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه الشيخ فهد اليوسف اليوم الأربعاء من وزير الدفاع الأمريكي والذي هنأه خلاله بتوليه مهام منصبه.


كما عبر أوستن خلال الاتصال عن شكره لدولة الكويت على دعمها للعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.
من جانبه أعرب اليوسف عن شكره وتقديره لنظيره الأمريكي على هذا الاتصال وما تضمنه من مشاعر طيبة وهو ما يعكس عمق ومتانة العلاقات التي تجمع دولة الكويت والولايات المتحدة .


كما وجه الشيخ فهد اليوسف دعوة مفتوحة لنظيره الأمريكي لزيارة دولة الكويت في الوقت المناسب للجانبين.
 

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