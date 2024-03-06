الكلام وآخره

الأربعاء 06/مارس/2024 - 08:37 م 3/6/2024 8:37:19 PM

عندما يستدعى الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى أى لاعب للانضام إلى صفوف المنتخب الوطنى فهذا امر طبيعى وتكليف وتشريف بارتداء القميص الوطنى.. ووفقا للمعايير والتقاليد المعمول بها فى المنتخبات فإن هناك ظروفا كثيرة لابد من وضعها فى الاعتبار منها حالة اللاعب الفنية والبدنية والظروف الصحية التى يمر بها فى توقيت الاستدعاء واجب التنفيذ.. والجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة حسام حسن يضع فى اعتباره كل هذه الظروف خاصة الظروف الصحية.. وهذا ما حدث بالفعل حين استدعاء محمد صلاح نجم نادى ليفربول والذى كان قد تعرض للإصابة مع المنتخب الوطنى خلال مشاركته فى نهائيات كاس الامم الافريقية الاخيرة فى كوت ديفوار، وسافر محمد صلاح للعلاج فى نادى ليفربول الذى سمح له بالمشاركة بعد غياب 49 يوما فى مباراة فريقه مع رينتفورد الذى سجل فيها هدفا وصنع آخر.. وبعد هذه المباراة تجددت اصابة محمد صلاح وغاب عن الملاعب ولم يشارك مع ليفربول.. ما جعل الالمانى يورجان كلوب يضرب كفا بكف لإصابة صلاح واخرين فى فريق ليفربول مثل داروين نونيز ودومينيك سوبوسلاى.. فريق ليفربول مرتبط بمسابقات مهمة هى بطولة الدورى التى يتصدر القمة فيها وبطولة أوروبا ليج وبطولة كاس الاتحاد الانجليزى وغياب صلاح يمثل مصدر قلق كبيرا ليورجان كلوب الذى ارسل رسالة إلى اتحاد الكرة بعدم قدرة محمد صلاح للانضمام للمنتخب فى معسكر الامارات والمشاركة فى بطولة ودية مع منتخبات تونس وكرواتيا ونيوزيلاند..

وما بين اصابة محمد صلاح واختيار حسام حسن تحول الامر إلى أزمة كبيرة لاصرار البعض على الوقيعة بين الاثنين واشعال نار الفتنة.. تجار الكلام يصرون على الترويج لأجواء الغضب والأزمة بين المدير الفنى وكابتن المنتخب عندما يرددون ما قاله حسام حسن عن رأيه فى خروج محمد صلاح من معسكر المنتخب والسفر للعلاج فى انجلترا قبل تعيين حسام حسن مديرا فنيا.. تجارالكلام يصرون على ان يحضر محمد صلاح معسكر المنتخب أولًا وأن يقرر الجهاز الفنى بعد ذلك ضمه أم لا.. وازداد الموقف اشتعالا ما دفع الدكتور أشرف صبحى وزير الرياضة للتدخل وعقد المصالحة بين الطرفين وانهاء الازمة وقطع الطريق على تجار الكلام ومثيرى الفتنة.. يا حضرات سلامة اللاعب وصحته مهمة ويعرفها حسام حسن جيدا ولا يمكن ان يغامر بسلامة وصحة صلاح.

