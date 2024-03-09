القليوبية: غرفة عمليات بالوحدات المحلية لمراقبة الأسعار في رمضان

وجه اللواء عبدالحميد الهجان - محافظ القليوبية، بإنشاء غرفة عمليات بالوحدات المحلية تضم مندوبين من التموين والطب البيطري والصحة والمياه والكهرباء لمواجهة أي مشاكل طارئة على أن يتم الإعلان عن أرقام تليفونات تلك الغرف في أماكن واضحة بالوحدات المحلية وتكثيف الدور الرقابي بالمرور على الأسواق خاصة فيما يتعلق بمطابقة السلع للمواصفات والصلاحية والنظافة العامة وتوفر السلع الأساسية.

وكذلك الاستعانة بشرطة المرافق في تنظيم حركة البيع والشراء وحركة المرور والباعة الجائلين وعرض السلع وإخلاء الأرصفة بما يحقق سيولة المرور، العمل على تشغيل وتفعيل دور نقاط الرقابة بالأسواق والتي تضم مفتش تموين وطبيب بيطري ومفتش صحة وادارى من الوحدة المحلية للحل الفوري لشكاوى المواطنين وردع التجار المتلاعبين بالأسعار، السماح لعمل شوادر بجميع المراكز والقرى لعرض السلع لعدم زيادة الاسعار، واتاحة الفرصة للجزارين بالمشاركة فى شوادر بيع اللحوم مع تقديم خدمة نقل اللحوم بعد ذبحها بالمجازر الى الشوادر على نفقة الطب البيطرى، ".

مضيفا الى ان على مديرية التموين وقسم مباحث التموين " تكثيف الدور الرقابي للأجهزة الرقابية المختلفة لمراقبة أعمال المخابز والاسعار بالأسواق وضبط السلعة منتهية الصلاحية او غير المعلومة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات وكذا اللحوم والدواجن والاسماك المعروضة، انشاء غرفة عمليات بالمديرية والادارات التابعة لها بجميع المراكز لتلقى أي شكاوى او مقترحات من المواطنين والعمل على حلها فوراً، الاهتمام بتوفير غاز البوتاجاز ومراقبة توزيعه وعمل النوبتجيات اللازمة لمواجهة أي تقصير او نقص وحل أي مشاكل اولا بأول، المرور على الاسواق العامة والمجمعات الاستهلاكية والانشطة المختلفة للتأكد من وفرة السلع الاساسية المطابقة للمواصفات وانضباط الأسعار بالأسواق،,

وايضا العمل على تعديل مواعيد تشغيل المخابز لتتناسب مع شهر رمضان الكريم والعمل على وفرة الخبز بصورة جيدة من حيث الوزن والمواصفات، التنسيق مع شركة بوتاجسكو لتوفير الكميات اللازمة من اسطوانات البوتاجاز لمراكز ومدن المحافظة حتى لا تحدث اختناقات في هذه السلعة وتدبير مخزن لاستلام حصة اضافية من اسطوانات البوتاجاز في بداية شهر رمضان لتوفير السلعة للمواطنين، تدبير منافذ لبيع اللحوم والمواد الغذائية الخاصة بالقوات المسلحة ".