مطالبات بسجن كارلو أنشيلوتي لمدة 5 سنوات

شهت الساعات الأخيرة وجود مطالبات من مكتب المدعي العام الإقليمي في مدريد بسجن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد، لمدة خمس سنوات بتهمة الاحتيال.

حيث كشفت منصة "ريليفو" الإسبانية، فإن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد متهم بالاحتيال على الخزانة العامة للدولة بأكثر من مليون يورو خلال فترته الأولى في النادي الملكي بين عامي 2014 و2015.

وأوضحت الشبكة أن مدرب ريال مدريد متهم بالاحتيال بمبلغ (386 ألف يورو) لعام 2013، و(675 ألف يورو) لعام 2015، حيث لم يدفع المدرب الإيطالي ضرائبه عن راتبه مع ريال مدريد في عامي 2014 و2015، واحتال على الخزانة العامة بمبلغ قيمته 1.06 مليون يورو.

وطلب مكتب المدعي العام بسجن كارلو أنشيلوتي لمدة تصل إلى 4 سنوات و9 أشهر بعد تجاهل المدرب الإيطالي دفع تلك المبالغ للخزانة في إسبانيا.

وتتهم النيابة العامة مدرب ريال مدريد، بارتكاب جريمتين ضد الخزانة العامة، حيث لم يسجل المدرب الإيطالي في إقراراته الضريبية مكافأة العمل الشخصية التي تلقاها من ريال مدريد، وحذف بعض المُكافآت وحقوق الصور؛ بالإضافة إلى نقل أرصدته البنكية إلى أماكن أخرى وبالتحديد إلى كيانات لا نشاط لها ما يعني أنه قام بإخفاء إجمالي الإيرادات التي يحصل عليها لدفع ضرائبه بشكل قانوني.