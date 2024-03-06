600 ألف دولار و220 ألف ريال فى الجيزة

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قيام أحد الأشخاص بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بنطاق محافظة الجيزة.

عملات أجنبية ومحلية

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته (عملات أجنبية ومحلية مختلفة أبرزها قرابة "600 ألف دولار أمريكى، 220 ألف ريال سعودى، 30 ألف درهم إماراتى، 16 ألف يورو")، وتُقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى (35 مليون جنيه).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتواصل وزارة الداخلية الضربات الأمنية المؤثرة لمرتكبى جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات على الإقتصاد القومى للبلاد.

وفي سياق متصل، شنت أجهزة وزارة الداخلية، حملات مكثفة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسوان- دمياط- الإسكندرية) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة ، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن أسوان

ضبط (5) قضايا إتجارفى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (9,700 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 6 كيلو جرام لمخدر البانجو- كمية لمخدرى"الهيروين– الشابو")..بحوزة (5متهمين "لـ 2 منهم معلومات جنائية").

ضبط (4) قطع سلاح نارى.. عبارة عن (بندقية خرطوش- 3فرد محلى).

تنفيذ عدد (820) حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن دمياط

ضبط (4) قضايا إتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (8,500كيلو جرام لمخدر الحشيش–6 كيلو جرام لمخدر البانجو–5,500كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين)وكذا (2 فرد محلىوعدد من الطلقات) بحوزة (4متهمينلـهم معلومات جنائية").

مديرية أمن الإسكندرية

ضبط (4) قضايا إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية لمخدرى "الحشيش، هيروين"- عدد من الأقراص المخدرة)..بحوزة (4متهمين).

ضبط (5) قضايا أسلحة بيضاء..ضُبط خلالهم (5 قطع سلاح أبيض).. بحوزة (5 متهمين).

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.