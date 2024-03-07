محافظ القليوبية يوجه بتشديد الرقابة على مخابز المنظومة في شهر رمضان

وجه اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، مدير مديرية التموين بالقليوبية، بضرورة تشديد الرقابة على مخابز المنظومة التي تنتج الخبز المدعم وكذا المطاحن التي تنتج الدقيق المدعم والعمل على تعديل مواعيد إنتاج مخابز المنظومة المنتجة للخبز المدعم خلال الشهر الكريم بمعرفة الإدارات التموينية على أن تكون المواعيد مناسبة لطبيعة الاستهلاك خلال شهر رمضان وعيد الفطر المبارك والمراقبة على الأسواق بصفة مستمرة للتأكد من وفرة المعروض من كافة السلع التموينية.

و المقرر صرفها على البطاقات التموينية وضمان وصولها إلى مستحقيها بالأوزان والجودة المطلوبة، والعمل على زيادة حصة المحافظة من المواد البترولية وإسطوانات البوتاجاز خلال الفترة القادمة إستعداداً لاستقبال الشهر الكريم والتأكد من وفرتها وتغطية إحتياجات المواطنين بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة والداخلية.

كما أشار المحافظ بمراجعة توافر السلع الأساسية بمنافذ البيع الثابتة والمتحركة داخل المحافظة، ومتابعة تنفيذ الشوادر داخل المراكز والمدن والأحياء مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، والتنسيق مع إدارات التموين والطب البيطري للمرور والمراقبة على الأسواق للتأكد من صلاحية المنتجات الغذائية ومنع تلاعب التجار بالأسعار خلال فترة الإجازات لضبط الأسعار على السلع الغذائية وخاصة السكر والأرز، والزيت، والسمن واللحوم والدواجن و والأسماك) في الأسواق.