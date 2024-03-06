فيليروي آند بوخ تنتهي من إجراءات الاستحواذ على مجموعة ايديال ستاندرد العالمية

..وتنضم إلى صفوف أكبر الشركات المصنعة لمنتجات الأدوات الصحية

29 فبراير 2024

انتهت شركة فيليروي آند بوخ بنجاح من إجراءات استحواذها على الشركات التابعة لمجموعة ايديال ستاندرد العالمية. سيتم دمج ايديال ستاندرد كشركة مستقلة ضمن فيليروي آند بوخ، بعد الحصول على جميع الموافقات اللازمة من هيئة مكافحة الاحتكار.

ميتلاخ/بروكسل، 29 فبراير 2024: مع عمليات الدمج الناجحة، ستنضم فيليروي آند بوخ إلى صفوف أكبر الشركات المصنعة لمنتجات الأدوات الصحية في أوروبا، والتي تضم حوالي 13000 موظف وشبكة إنتاج وتوزيع عالمية. تكمن قوة التكامل بين الشركتين في التواجد الإقليمي، واستراتيجيات المبيعات، ومحافظ المنتجات والعلامات التجارية، مما يعزز ذلك قدرة المجموعة التنافسية.

لن يكون هناك أي تغيير في أعضاء مجلس إدارة فيليروي آند بوخ وستظل الرئاسة للرئيس التنفيذي السيدة/ جابي شوب. وسيستمر السيد/ يان بيتر تيوس في إدارة أعمال ايديال ستاندرد العالمية تحت إدارة السيدة/ جابي شوب.

علقت السيدة / جابي شوب، المدير التنفيذي لدى فيليروي آند بوخ، قائلةً: "بالتكامل مع ايديال ستاندرد، نحن نتبع استراتيجية النمو لدينا بشكل منتظم، ونوسع نشاطنا الأساسي ونعزز تواجدنا العالمي. نحن نؤمن بقوة بوجود تناغم ثقافي بين الشركتين. بالإضافة إلى علاماتنا التجارية التقليدية، وسوف نتبادل مبادئ مشتركة تعزز الجودة والخدمة والسعي المستمر للابتكار. ونحن نود أن نرحب بزملائنا الجدد ونتطلع إلى تشكيل مستقبلنا معًا".

وأضاف السيد/ أندرياس شميد، رئيس المجلس الإشرافي في فيليروي آند بوخ، قائلًا: "الاستحواز على ايديال ستاندرد يمثل أكبر صفقة في تاريخ فيليروي آند بوخ. هذا التكامل سوف يمكننا من زيادة مرونتنا وصمودنا أمام مواجهة التحديات المستمرة في الأسواق، والاستفادة من أوجه التآزر وإرساء أسس مثالية للنمو المربح في المستقبل ".



كما علّق السيد/ يان بيتر تيوس، المدير العام لشركة ايديال ستاندرد انترناشيونال، قائلًا: "نحن نتطلع إلى العمل معًا كجزء من فيليروي آند بوخ. إن تواجدنا الإقليمي القوي، وخبراتنا الراسخة في تلبية احتياجات المشروعات والأفراد، وتحقيقنا لريادة الأسواق على مستوى مبيعات الخلاطات، يعد من بعض الأمثلة للأهداف الكبيرة التي نعتزم الوصول إليها بمشاركة عملائنا وشركائنا وموظفينا."

سوف تحتفظ المجموعة المتكاملة بعلاماتها التجارية المعتمدة. وسيتم دمج ايديال ستاندرد كشركة مستقلة عن فيليروي آند بوخ. وتحتفظ فيليروي آند بوخ بمقرها في ميتلاخ، بينما يبقى مقر ايديال ستاندرد في بروكسل.

نبذة عن فيليروي آند بوخ:

هي واحدة من العلامات التجارية الرائدة عالميًا في مجال الأدوات الصحية الفاخرة. تأسست الشركة المملوكة عائليًا عام 1748 ومقرها في مدينة ميتلاخ في ألمانيا، وتتميز هذه الشركة بالابتكار والأصالة والأناقة وعلامة تجارية راقية ومعروفة، تتواجد فيليروي آند بوخ في 125 دولة بمنتجات في مختلف القطاعات، بما في ذلك أطقم الحمامات وملحقاتها.

نبذة عن ايديال ستاندرد:

ايديال ستاندرد انترناشيونال هي شركة رائدة عالمياً في توفير الحلول المبتكرة للحمّامات، تتخذ من العاصمة البلجيكية بروكسل مقراً لها، وتنشط في أكثر من 100 دولة في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.

يقوم إرث الشركة العريق الذي يعود إلى أكثر من 100 عام على مبدأ فهم آلية عمل الحمّام بكل تفاصيله؛ لتقديم الحلول شاملة للمباني السكنية والتجارية من خلال تصميم وتصنيع منتجات الأدوات الصحية الخزفية وخلاطات الحمامات وأثاثها، ومستلزماتها الأخرى. وتمثّل "ايديال ستاندرد" العلامة التجارية الأبرز للشركة في مجال حلول الحمامات على النطاق العالمي. كما تمتلك علامات تجارية أوروبية رائدة أخرى، هي: أرميتاج شانكس، وبورشيه، وجادو، وفيديما.

