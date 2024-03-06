محافظ القليوبية يوجه باتخاذ الإجراءات القانونية المشددة تجاه مدير مدرسة عنتر عبد الرازق

بناء علي تعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية و التعليم والتعليم الفني واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بشأن واقعة وفاة أحد الطلاب بالصف الأول الثانوي بمدرسة عنتر عبد الرازق الثانوية المشتركة بكفر منصور بالقليوبية.

أوضحت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية أنه من خلال التحقيقات الأولية التى أجرتها المديرية، تبين وقوع مشاجرة بين الطالب وطالب أخر بالصف الثاني الثانوي خارج سور المدرسة.

وقام الطالبان بالتسلل إلى المدرسة من خلال القفز من أعلى السور إلى داخل المدرسة، وعلى أثر مواصلة المشاجرة بينهما، تعدى الطالب مرتكب الواقعة على زميله بآلة حادة مما أدى إلى إصابة الطالب المعتدى عليه بقطع جرحى في الرقبة ووفاته.

وفي إطار التحقيقات الأولية للواقعة، وجه اللواء محافظ القليوبية باتخاذ الإجراءات القانونية المشددة تجاه كل من مدير المدرسة والمشرف العام وإحالتهما إلى التحقيق تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بشكل عاجل وحازم حيال الواقعة بجانب ما تباشره النيابة العامة من تحقيقات فيما يتعلق بالمسئولية الجنائية.