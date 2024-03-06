الأربعاء 06 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

رمضان 2024.. أكرم حسني يطلق الأغنية الدعائية لمسلسل "بابا جه"

مسلسل بابا جه
مسلسل بابا جه

أطلق الفنان أكرم حسني، الأغنية الدعائية لمسلسله الجديد بابا جه، والمقرر طرحه في السباق الرمضاني 2024، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام".

ونشر أكرم حسني الأغنية الدعائية لمسلسل بابا جه، والتي يغنيها معلقا: "لو ماما زمانها جايه.. فبابا جه رمضان 2024".

أبطال مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه مكون من 15 حلقة، من تأليف وائل حمدي، إخراج خالد مرعي، الذي يتعاون للمرة الأولى مع الفنان أكرم حسني في عمل درامي، ومن إنتاج شركة «ميديا هب - سعدي جوهر».

مسلسل بابا جه
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