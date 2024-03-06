مواعيد غلق المحلات والمولات والكافيهات بالقليوبية في رمضان

كشفت وزارة النمية المحلية عن مواعيد غلق المحلات والمولات والكافيهات والمطاعم في شهر رمضان المبارك، علي أن تزداد إلى ساعتين أكثر من المعتاد، يويما، ومع اقتراب شهر رمضان المبارك بمحافظة القليوبية، والمقرر له يوم 11 مارس الجاري، اعلنت محافظة القليوبية، عن الاتي:-

١ - غلق المحال والمولات التجارية والمطاعم والكافيهات والبازارات خلال شهر رمضان وعيد الفطر الساعة ٢ صباحا.

٢- خدمة التيك واي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل على مدار ٢٤ ساعة بالنسبة للمطاعم والكافيهات.

٣- الورش داخل الكتل السكنية الغلق الساعة العاشرة مساءا عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود.