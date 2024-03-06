بعد خلعها الحجاب.. أمل حجازي تصعق منتقديها: "لم أخلع شرفي وحبي لله"

تحدثت الفنانة اللبنانية المعتزلة أمل حجازي، للمرة الأولى رداً على منتقدي خلعها للحجاب، الذي ارتدته عام 2017 منذ إعلانها اعتذال الفن، معلقه: "أنا لم أخلع شرفي".

أمل حجازي

أمل حجازي تخرج عن صمتها: "لم أخلع شرفي"

نشرت أمل حجازي تدوينة على حسابها الشخصي على موقع "إكس" قائلة: "إلى كل من يهمه الأمر أنا لم أخلع أخلاقي ولم أخلع شرفي ولم أخلع قربي وحبي إلى الله ولم أخلع إنسانيتي مع الفقير والمحتاج والمريض ولم أخلع مبادئي التي افتخر بها والحمد لله .. ولم أخلع حشمتي وهذا هو ديني وهذا ما طلبه الله منّا كبشر وهذا ما سأقابل الله به وليس شيئاً آخر .. مع حبي واحترامي اقتضى التوضيح ..#امل_حجازي".

الى كل من يهمه الامر انا لم اخلع اخلاقي ولم اخلع شرفي ولم اخلع قربي وحبي الى الله ولم اخلع انسانيتي مع الفقير والمحتاج والمريض ولم اخلع مبادئي التي افتخر بها والحمدلله ..ولم اخلع حشمتي وهذا هو ديني وهذا ما طلبه الله منّا كبشر وهذا ما سأقابل الله به وليس شيئاً آخر ..مع حبي… — Amal Hijazi (@AmalHijazi) March 6, 2024

فوجئ المتابعون لأمل حجازي منذ أيام بانتشار فيديو تجلس فيه بأحد المتاجر، وتظهر به بدون حجاب وتغني أغنيتها الشهيرة "زمان".

الى كل من يهمه الامر انا لم اخلع اخلاقي ولم اخلع شرفي ولم اخلع قربي وحبي الى الله ولم اخلع انسانيتي مع الفقير والمحتاج والمريض ولم اخلع مبادئي التي افتخر بها والحمدلله ..ولم اخلع حشمتي وهذا هو ديني وهذا ما طلبه الله منّا كبشر وهذا ما سأقابل الله به وليس شيئاً آخر ..مع حبي… — Amal Hijazi (@AmalHijazi) March 6, 2024

من ناحية أخرى، وكانت أمل حجازي أعلنت أنها ارتدت الحجاب كاشفة أنها عاشت صراعا داخليا مؤلما في الفترة الماضية بين الفن الذي تعشقه وتمارسه هواية لا مهنة، وبين الدين حيث كانت تشعر بأنها قريبة من الله، وأضافت أنها كانت وهي تعيش ذلك الصراع الداخلي تطلب من الله الهداية الكاملة.

وأكدت أمل حجازي خلال إعلان اعتزالها أنها لا تنتقص من مهنة الفن أو الفنانين قائلة: "فهناك طبعا الفن المحترم وفنانون محترمون كثر، ولكني أتكلم عن ذاتي، إنني الآن أشعر أنني في عالم آخر، وسعيدة كل السعادة به".