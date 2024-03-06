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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

بعد خلعها الحجاب.. أمل حجازي تصعق منتقديها: "لم أخلع شرفي وحبي لله"

أمل حجازي
أمل حجازي

تحدثت الفنانة اللبنانية المعتزلة أمل حجازي، للمرة الأولى رداً على منتقدي خلعها للحجاب، الذي ارتدته عام 2017 منذ إعلانها اعتذال الفن، معلقه: "أنا لم أخلع شرفي".

أمل حجازي 

أمل حجازي تخرج عن صمتها: "لم أخلع شرفي"

نشرت أمل حجازي تدوينة على حسابها الشخصي على موقع "إكس" قائلة: "إلى كل من يهمه الأمر أنا لم أخلع أخلاقي ولم أخلع شرفي ولم أخلع قربي وحبي إلى الله ولم أخلع إنسانيتي مع الفقير والمحتاج والمريض ولم أخلع مبادئي التي افتخر بها والحمد لله .. ولم أخلع حشمتي وهذا هو ديني وهذا ما طلبه الله منّا كبشر وهذا ما سأقابل الله به وليس شيئاً آخر .. مع حبي واحترامي اقتضى التوضيح ..#امل_حجازي".

فوجئ المتابعون لأمل حجازي منذ أيام بانتشار فيديو تجلس فيه بأحد المتاجر، وتظهر به بدون حجاب وتغني أغنيتها الشهيرة "زمان".

من ناحية أخرى، وكانت أمل حجازي أعلنت أنها ارتدت الحجاب كاشفة أنها عاشت صراعا داخليا مؤلما في الفترة الماضية بين الفن الذي تعشقه وتمارسه هواية لا مهنة، وبين الدين حيث كانت تشعر بأنها قريبة من الله، وأضافت أنها كانت وهي تعيش ذلك الصراع الداخلي تطلب من الله الهداية الكاملة.

وأكدت أمل حجازي خلال إعلان اعتزالها أنها لا تنتقص من مهنة الفن أو الفنانين قائلة: "فهناك طبعا الفن المحترم وفنانون محترمون كثر، ولكني أتكلم عن ذاتي، إنني الآن أشعر أنني في عالم آخر، وسعيدة كل السعادة به".

أمل حجازي 
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