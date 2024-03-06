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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

لجنة الدراسات القانونية بالأعلى للجامعات في ضيافة جامعة كفرالشيخ

لجنة الدراسات القانونية
لجنة الدراسات القانونية بالأعلى للجامعات في ضيافة جامعة كفر

استقبل رئيس جامعة كفر الشيخ الدكتور عبد الرازق دسوقي ، لجنة قطاع الدراسات القانونية بالمجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، والدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، لعقد اجتماعها بقاعة مجلس الجامعة والوقوف على أحدث مستجدات كلية الحقوق بالجامعة.

حضر الاجتماع  عمداء كليات الحقوق على مستوي الجامعات المصرية، وأعضاء اللجنة من الشخصيات العامة، حيث تم مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بكليات الحقوق الحكومية والخاصة.

جاء ذلك بحضور الدكتور اسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،  والدكتور ماهر أبوخوات عميد كلية الحقوق بالجامعة.

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