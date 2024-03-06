الأربعاء 06 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

رفع 35 طن قمامة بفارسكور وتوجيه انذارات للمخالفين

الحملة المقامة
الحملة المقامة

نفذت محلية فارسكور حملة مكبرى لرفع المخلفات بالشوارع العامة بزمام المركز و استهدفت الحملة العديد من الأماكن والتجمعات السكنية بقرى المركز والبالغ عددهم ١٥ قرية بالاضافة لاوابع القري ، باستخدام معدات الوحدة المحلية وبمشاركة من المواطنين.

 واسفرت جهود الحملة المقامة في رفع 35  طنًا من القمامة ومخلفات البناء وتقليم الأشجار، ونقلت إلى مصنع تدوير القمامه بقرية ابو جريدة .

 كما تم توجيه إنذارات للمخالفين بعدم تكرار تلك المخالفات وانه سيتم تحرير محاضر واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه ذلك، كما تم التنبيه بعدم صرف المخلفات الصلبة ببلوعات الصرف بالمدينةً  حتى لا تتعرض للانسداد

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الجريدة الورقية