طلاب كنانة العريش يزورون قاعدة بورسعيد البحرية

قام طلاب مدرسة الكنانة الخاصة لغات عربي بالعريش بزيارة ميدانية الي المشروعات القومية ( قاعدة بورسعيد البحرية ) و كلية الدفاع الجوي .



وأكدت المدرسة ، أنه بناءا على تعليمات السيد رئيس الجمهورية بتعزيز روح الانتماء وحب الوطن في نفوس أبناءنا الطلاب و بالتنسيق مع القائم بأعمال المستشار العسكري لمحافظة شمال سيناء مقدم إبرام بباوي عياد ، وفي إطار بروتوكول التعاون المشترك بين وكيل وزارة التربية والتعليم و مكتب المستشار العسكري ، قام طلاب مدرسة الكنانة الخاصة لغات/ عربي بالعريش بزيارة ميدانية الي المشروعات القومية ( قاعدة بورسعيد البحرية ) و كلية الدفاع الجوي .



كانت أولى زيارات المدرسة لقاعدة بورسعيد البحرية ، وكان في استقبال الوفد قائد القاعدة البحرية ببورسعيد ،والذي أفاد بان قاعدة بورسعيد البحرية المشرفة على المدخل الشمالي لقناة السويس على البحر المتوسط، ستوفر بالتعاون مع قاعدة بورسعيد الحماية والتأمين للمنطقة الاقتصادية وميناء ومدينة شرق بورسعيد، إلى جانب تأمين الملاحة في الجزء الشمالي من قناة السويس، والسواحل الشمالية لشبه جزيرة سيناء المصرية حتى ميناء العريش .

وقد قام الوفد بتفقد القاعدة البحرية وتم عرض فيلم تسجيلي بالقاعة الكبرى عن معالم القاعدة البحرية ومنشآتها والوحدات البحرية والتوجه للرصيف البحري كما تم التقاط الصور التذكارية مع الطلاب وقيادات قوات القاعدة البحرية .



و قام اللواء أ.ح بحري قائد القاعدة البحرية ببورسعيد في ختام الزيارة بتوزيع الهدايا علي الطلاب .



كانت ثاني زيارات المدرسة لكلية الدفاع الجوي ، حيث قضى الطلاب يومًا في تجربة حياة مقاتل قادر على التكيف مع أي موقف وتحمل جميع الظروف. بالإضافة إلى ذلك، اطلعوا خلال الزيارة على الروتين اليومي لطالب كلية الدفاع الجوي ومهمة الكلية في توفير حماية جوية فعالة للتشكيلات المسلحة والأهداف الحيوية للدولة.



وتوجهت المجموعة لزيارة مختلف الفروع المتخصصة. بعد ذلك، حضر الطلاب محاضرة تناولت تعريف كلية الدفاع الجوي، وكيفية إعداد طالب متميز في مجال علوم الدفاع الجوي. ومهمة قوات الدفاع الجوي في توفير الحماية الجوية الفعالة لتشكيلات القوات المسلحة، والأهداف الحيوية للدولة في مختلف مراحل القتال. مما يمكنها من أداء مهامها في ظل أفضل الظروف القتالية الممكنة في مواجهة قوات جوية معادية.

حققت الزيارة نجاحًا كبيرًا، وأعرب الطلاب عن امتنانهم لفرصة معرفة المزيد عن كلية الدفاع الجوي ودورها في حماية البلاد.



وكانت الزيارة الميدانية الي المشروعات القومية ( قاعدة بورسعيد البحرية ) و كلية الدفاع الجوي ، بحضور الممثل القانوني خالد رفعت شاكر ، مديرة المدرسة هدى على إسماعيل ، مسئول الحسابات انجي محمد جلال ، مشرف رياض الأطفال الاء احمد، معلم اللغة الإنجليزية عمرو منصور ، شئون الطلاب رانيا جمعة العبد ، معلمة التربية الرياضية منة الله عادل ، معلمة الحاسب الآلي منى حلمي بالإضافة إلي منسقي الزيارة ، مسئول التخطيط و المشروعات فاتن صلاح ومعلم اللغة العربية محمد السيد .