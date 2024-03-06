"الزراعة" تصدر العدد الخامس عشر من مجلتها الشهرية «MALR» مارس 2024

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، العدد الخامس عشر من مجلتها الشهرية «MALR»، عدد شهر مارس 2024، والتي يشرف عليها ويعدها مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، تحت شعار : " كلمة من قلب الديوان".



وجاء العدد الجديد بعنوان: صادراتنا الزراعية عابرة للقارات، حيث سلط العدد، الضوء على الطفرة التي حققتها الصادرات الزراعية المصرية مؤخرا، فضلا عن استراتيجية الدولة المصرية لزيادة تنافسية الصادرات الزراعية، والتي استعرضها السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، امام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ.

خير مزارعنا لأهالينا

كما يكشف هذا العدد عن عدد من الرسائل الهامة والتكليفات العاجلة من وزير الزراعة الى مسئولي القطاع الزراعي بالمحافظات ، فضلا عن اطلاق النسخة الخامسة لمعرض خير مزارعنا لأهالينا، والذي تستمر فعالياته لنهاية شهر رمضان المبارك.

وملف خاص أيضا في هذا العدد حول جهود الدولة لتطوير مراكز تجميع الألبان، وقصة نجاح يرويها أحد الشباب المستفيدين من المبادرة.

التوصيات الفنية للمزارعين

كما نقدم أيضا اهم التوصيات الفنية للمزارعين خلال شهر مارس، كذلك ملف حول الإدارة المتكاملة لمكافحة آفات الزيتون

وبمناسبة شهر رمضان المبارك، نقدم ملف خاص بهذه المناسبة، وابرز العادات والطقوس المصرية في رمضان، كما نقدم باقلام خبراء التغذية روشتة غذائية لصحة الصائمين، كما يحتفل العدد بيوم الشهيد وذكرى الجنرال الذهبي "عبد المنعم رياض"، وبمناسبة يوم المرأة نقدم صفحات في حياة أم المصريين "صفية زغلول".

وحوار هذا العدد مع مدحت العمدة مدير عام الادارة العامة للشئون القانونية بوزارة الزراعة، والذي أكد فيه ان: هناك توجيهات من وزير الزراعة بسرعة انجاز القضايا والأحكام وإعطاء كل ذي حق حقه .