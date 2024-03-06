الأربعاء 06 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

فقدان 3 من طاقم سفينة البضائع السائبة قبالة اليمن

بوابة الوفد الإلكترونية

قال مصدر ملاحي، يوم الأربعاء، إن ثلاثة من أفراد طاقم سفينة البضائع السائبة "ترو كونفيدانس" التي ترفع علم بربادوس فقدوا وأصيب أربعة آخرون بحروق شديدة، بعد أن لحقت أضرار بالسفينة قبالة سواحل اليمن يوم الأربعاء.

 

وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية قد ذكرت في وقت سابق أن سفينة تجارية تعرضت لأضرار في هجوم جنوبي اليمن، وأن قوات التحالف تقدم الدعم.

 

ونقلت رويترز عن مالك السفينة قوله إنها أصيبت بصاروخ يعتقد انه أطلقه الحوثيون في اليمن.

 

وقال مصدر ملاحي طلب عدم نشر اسمه إن السفينة أصبحت مهجورة على ما يبدو.

 

ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن أي هجوم. لكن المسلحين الحوثيين في اليمن أطلقوا مرارا طائرات مسيرة وصواريخ تستهدف الشحن التجاري الدولي منذ منتصف نوفمبر، قائلين إنهم يتصرفون تضامنا مع الفلسطينيين ضد الأعمال العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

من جهتها، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت تقريرا عن حادث على بعد 54 ميلا بحريا جنوب غربي مدينة عدن الساحلية اليمنية.

 

وقال مسؤول دفاعي أميركي إن الدخان شوهد يتصاعد من السفينة "ترو كونفيدانس". وصرح المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه بأن قارب نجاة شوهد أيضا في المياه بالقرب من السفينة.

 

وأدت هجمات الحوثيين إلى تعطيل الشحن العالمي، مما أجبر الشركات على تغيير مسارها إلى رحلات أطول وأكثر تكلفة حول جنوب أفريقيا.

 

 

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