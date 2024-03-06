حسن الرداد والخلعي ومحمد المجذوب والبحراوي.. أغاني "محارب" فى رمضان

يقدم الفنان حسن الرداد في أولى حلقات مسلسله الرمضاني “محارب” اغنية داخل احداث المسلسل باسم "احنا جينا" يشاركه فيها المطرب حسن الخلعى من كلمات إسلام خليل وألحان هانى فاروق وتوزيع زيزو فاروق وميكس أحمد جودة والرؤية الفنية للاغانى حسن الخلعى.

كما يقدم تتر بداية المسلسل بعنوان "خفى حبه" المطرب رضا البحراوى كلمات عمرو قطب وألحان حسين زكريا وتوزيع نوار البحيرى.

بينما يقدم تتر النهاية المطرب اللبناني محمد مجذوب بعنوان "جيتى عليا" من كلمات اسلام خليل والحان هانى فاروق وتوزيع زيزو فاروق ميكس وماستر مهندس احمد جودة.

وروجت الصفحة الرسمية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لمسلسل “محارب” بطولة النجم حسن الرداد، حيث كشفت عن برومو العمل الذي تضمن مشهد للنجم حسن الرداد وهو يحمل كفنه ويقدمه إلى أحد العائلات يبدو أنهم عائلة من الصعيد.

حسن الرداد

من ناحية أخري، حرص الفنان أحمد زاهر على مشاركة جمهوره بصورة تجمعه بالفنان حسن الرداد من كواليس تصوير مسلسل "محارب"، الذي من المقرر عرضه فى الموسم الرمضانى 2024، على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

حيث علق أحمد زاهر على الصورة من خلال حسابه على موقع "إنستجرام"، قائلا: "أنا وأخويا حسن بنتفرج على مشهد صورناه.. كواليس مسلسل محارب رمضان 2024 تأليف محمد سيد بشير، إخراج شيرين عادل إنتاج أحمد السبكى".

حسن الرداد وأحمد زاهر

وفى نفس السياق، يشهد مسلسل “محارب” زواج الفنان حسن الرداد من الفنانة ناهد السباعي فى رمضان 2024.

كما تواصل النجمة ناهد السباعي تصوير مسلسلها الرمضاني الجديد محارب الذي تتشارك بطولته مع النجم حسن الرداد وهو من تاليف محمد سيد يشير إخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكي. ويشاركه البطولة كل من النجوم نيرمين الفقي وأحمد زاهر و وماجد المصري و محمود يس جونيور و ملك احمد زاهر.

حسن الرداد وناهد السباعي

ومن المقرر ان تلعب فيه ناهد دور فتاة شعبية، وتتكتم باقي تفاصيل دورها.