الصيد يحصد ذهبية بطولة الجمهورية لجمباز الترامبولين
حصل فريق الدرجه الاولي رجال لجمباز الترامبولين بنادي الصيد المصري المكون من اللاعبين سيف هاني، مهاب أيمن، عمر وائل، اسماعيل ابراهيم، زياد ابراهيم، أدهم وليد ، محمود عبد الجيد على المركز الأول والميدالية الذهبية في منافسات الفرق للمرة الاولي في تاريخ مشاركاته ببطوله الجمهوريه لموسم 2023 ـ 2024.
كما فاز بالمركز الثالث والميدالية البرونزية اللاعبين سيف هاني اسماعيل في منافسات الفردي العام ، و مهاب ايمن وعمر وائل في منافسات الزوجي.
الجهاز الفني و الإداري :
عبدالرحمن صبحي: رئيس جهاز الجمباز بنادي الصيد المصري
سيف أسر: مدرب الفريق
أيمن سعيد : المدبر الإداري
عصام العبادي: إداري الفريق