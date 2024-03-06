فرص للاستثمار.. طرح مساحات تصل إلى 5000 متر للإستغلال شمال قنا

قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إن المحافظة، بصدد طرح أراضي متميزة امام المستثنرين بمدينة نجع حمادى، شمال قنا، بمساحات تبدأ من 2000 مترمربع وتصل إلى 5000 متر مربع.

وعقد المحافظ، اليوم الأربعاء، إجتماعًا مع المسؤولين المختصين، لبحث سبل استغلال الموارد التي تمتلكها الدولة؛ بهدف تعظيم القيمة الاقتصادية لها.

وأوضح المحافظ، أن الهدف من استغلال الموارد ثم إدارة عملية التنمية من خلال موارد ذاتية وعدم الاعتماد على التمويلات المركزية لإحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين.

محافظ قنا

وتابع، أن ذلك يؤدي إلى وخلق المزيد من فرص العمل، وتحسين مستوي الخدمات وصيانة المرافق الخدمية، وتفعيل التنمية الاقتصادية المحلية للحد من الفقر.

بالإضافة إلى ورفع كفاءة الوحدات المحلية لتقديم الخدمات الأساسية و تعظيم استثمار جميع الموارد المتاحة بكافة قرى ومدن المحافظة ، لضمان الاستدامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ولم يشر بيان محافظة قنا، إلى موقع هذه المساحات بمدينة نجع حمادي، التي ستطرح للإستغلال بمشروعات تجارية، تعليمية، وطبية.