جامعة برج العرب التكنولوجية تتظم ندوة تفاعلية عن اليوم العالمي للمرأة

نظمت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة في جامعة برج العرب التكنولوجية ندوة تفاعلية تزامناً مع اليوم العالمي للمرأة.



جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد مرسي الجوهري رئيس جامعة برج العرب التكنولوجية و رئيس وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة، وتحت إشراف الدكتور رانيا الشرقاوى عميد كلية تكنولوجيا العلوم الصحية ونائب رئيس الوحدة بالجامعة.

تفاصيل ندوة جامعة برج العرب التكنولوجية

وهدفت ندوة جامعة برج العرب التكنولوجية إلى تسليط الضوء على أهمية فهم الذات وتعزيز الصحة النفسية وتعلم كيفية التعامل مع التحديات والضغوط اليومية لنشر الوعي وتعزيز الصحة النفسية.



وتضمنت ندوة جامعة برج العرب التكنولوجية العديد من الكلمات والفعاليات، حيث ألقى الدكتور محمد مرسي الجوهري كلمة أكد فيها على أهمية دور المرأة في المجتمع وضرورة دعمها وتمكينها، مشيراً إلى أن الجامعة تولي اهتماماً كبيراً بقضايا المرأة ومناهضة العنف ضدها.



كما ألقت الدكتورة رانيا الشرقاوي كلمة أكدت فيها على أهمية الاستثمار في تنمية قدرات المرأة ومهاراتها، مشيرة إلى أن الندوة تهدف إلى مساعدة المرأة على كتشاف ذاتها وتطوير مهاراتها في إدارة الضغوط.



وألقت رانيا الشيمي أمين المرأة بحزب حماة وطن كلمة أشارت فيها إلي دور المرأة الفعال في مختلف المجالات العلمية و المجتمعية كما أشارت إلي خطورة العنف الألكترونى ضد الفتيات و الإجراءات المتبعة فى حالة تعرض الفتاة لأى شكل من أشكال العنف الألكترونى.

كما ألقت عزة ماهر ممثل المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية، كلمة تحدثت فيها عن دور المجلس في دعم المرأة وتمكينها، مشيرة إلى أهمية التعاون بين جميع الجهات المعنية لمناهضة العنف ضد المرأة و عن دور المجلس القومى للمرأة الفعال في مناهضة العنف الألكتروني و أيضاً أشارت للعديد من سبل التعاون المشترك بين الجامعة و المجلس القومى للمرأة.

وتضمنت الندوة أيضًا محاضرة للدكتورة فاطمة حسين، أستاذ التمريض النفسي والصحة النفسية بكلية التمريض جامعة الإسكندرية بعنوان "رحلة استكشاف الذات ومهارات إدارة الضغوط" تحدثت فيها عن مهارات إدارة الضغوط وكيفية التعامل مع التوتر والقلق.





وتضمنت الندوة فقرة شعرية عن دور المرأة والام المصرية في المجتمع ألقتها الاستاذة اماني محفوظ ، الشاعرة والكاتبة الموهوبة.



وختاماً، تم تكريم عدد من الأمهات المثاليات تقديراً لرحلة العطاء المستمرة و التفاني فى العمل.



حضر الندوة الدكتور ابراهيم الفحام عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة والدكتورة رشا علي ياقوت وكيل كلية تكنولوجيا العلوم الصحية وسالم فزاع امين عام الجامعة وعدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين وطلاب الجامعة، كما تشرفت الجامعة بحضور مميز لميان المصرى عضو روتاري سبورتنج.