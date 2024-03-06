رئيس جامعة الزقازيق يكرم الطلاب الأوائل بالجامعة الأهلية بالعاشر من رمضان

شهد الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، اليوم الأربعاء، حفل تكريم أوائل الطلاب بمختلف البرامج بالجامعة الأهلية بالعاشر من رمضان .

كان في استقبال رئيس الجامعة الدكتور هشام محمد فوزي عميد القطاعات، والدكتور جمال الفقي مدير البرامج، والدكتورة ناديه محمد طه مدير برنامج التمريض، والدكتورة نجلاء فتحي مستشار رئيس الجامعة للتصنيف الدولي وتطوير الأداء، و الدكتور أحمد جمعة مستشار رئيس الجامعة للسياسات والشئون الإقتصادية، والدكتور أسامه جابر مدير برنامج الطب البشري، والدكتور حسين الدواش مدير برنامج طب الأسنان، والدكتور هاني الباسوسي مدير برنامج الصيدلة، والدكتورة نورهان الصباح منسق برنامج الطب البشرى، والدكتور هاني عبد الشكور منسق برنامج الهندسة، والدكتور أحمد المنشاوي أستاذ العمارة، والدكتور نبيل مصطفي المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة، والدكتور ميلاد عوض أستاذ مادة الفيزياء، وادهم عزت مدير مكتب رئيس الجامعة.

وخلال كلمته قدم رئيس الجامعة أجمل وأرق التهانى القلبية لأبنائه الطلاب المتفوقين، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح، كما حثهم علي التفوق والإزدهار والإستمرار على التميز دائماً ليكونوا قدوة حسنة نافعين لمجتمعم، مؤكداً أن هذا التكريم يأتى فى إطار دعم ورعاية الجامعة لطلابها وباحثيها، وخاصة طلابها المتميزين والفائقين، تحقيقاً لرؤية مصر للتنمية المستدامة، وبناء الإنسان المصري .

وحرص رئيس جامعة الزقازيق، على سؤال الطلاب عن احتياجاتهم وأى عقبات تواجههم، واستمع لاستفساراتهم والإجابة عليها، مؤكدًا على أهمية البرامج الدراسية بالجامعة، والتى تؤهلهم لمستقبل أفضل وتتواكب مع متطلبات سوق العمل.

وفي ختام الحفل تم توزيع شهادات تقدير علي الطلاب الأوائل تقديراً لتميزهم.

وفي سياق آخر، وعقب فعاليات التكريم اجتمع رئيس الجامعة، بمديري ومنسقي البرامج بالجامعه الأهلية وذلك للإطمئنان علي سير العملية التعليمية ومناقشة بعض الموضوعات الخاصة حلال الفترة الراهنة، وتعزيز آليات وسبل التطوير المستمر التي تعتمدها الجامعة وكذلك رصد ابرز احتياجاتها وما يواجهها من تحديات خلال المرحلة القادمة وسبل حلها.