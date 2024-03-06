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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

التربية والتعليم: إحالة معلم واقعة الضرب بالخرطوم إلى التحقيق

ضرب طالب
ضرب طالب

أحالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المعلم صاحب واقعة ضرب طالب بالخرطوم إلى التحقيق  بالشئون القانونية بالإدارة التعليمية. 

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وأوضحت مصادر مسئولة في وزارة التربية والتعليم أنه بمجرد تلقي الوزارة شكوى من واقعة الضرب بالخرطوم في إحدى المدارس، تم على الفور إحالة المدرس للتحقيق بالشئون القانونية بالإدارة التعليمية واستبعاده من المدرسة. 

وحدثت واقعة الضرب داخل فصل في مدرسة عمر بن عبدالعزيز التجريبية لغات بإدارة عين شمس التعليمية في محافظة القاهرة. 

تفاصيل واقعة الضرب بالخرطوم 

وكانت مقطع فيديو قد انتشر على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" منذ مساء أمس الثلاثاء، يظهر فيه معلم وهو ينهال بالضرب على تلميذ بكل قسوة بالخرطوم.

وآثار مقطع الفيديو حالة من الغضب الشديد من قبل عدد كبير من المواطنين. 

وأظهر المقطع المعلم وهو يمسك بيده خرطوما بلاستيكيا داخل أحد الفصول الدراسية، وينهال بالخرطوم ضربا على جسد التلميذ. 

وتفاعل عدد كبير من رواد موقع التواصل مع مقطع الفيديو مطالبين بضرورة تدخل المسؤولين للتحقيق في واقعة الضرب . 

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