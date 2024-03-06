الطيران توقع مذكرة تفاهم بين سلطات التحقيق فى حوادث الطيران لدول "الايكاو"

خلال مشاركتها فى اجتماع مجموعه سلامه الطيران الاقليميه بمنطقه الشرق الاوسط والمقام بدوله الامارات ..

شارك وفد من وزارة الطيران المدني فى الاجتماع الحادى عشر لمجموعة سلامة الطيران الإقليمية بالشرق الاوسط والذى تستضيفه دوله الامارات العربية المتحدة بمدينه أبو ظبى خلال الفترة من 4 إلى 8 مارس الحالى.

ويأتي ذلك ​فى ضوء الاجراءات التى تتخذها وزارة الطيران المدني للعمل على رفع معدلات السلامة والامان بقطاع الطيران وفقا للتشريعات الدولية.

وخلال فاعليات الاجتماع قام الطيار رامي منصور رئيس الادارة المركزية لحوادث الطيران بوزارة الطيران المدنى بالتوقيع علي مذكرة تفاهم فنيه متعددة الأطراف بين سلطات التحقيق فى حوادث الطيران للدول الأعضاء بمنظمة الطيران المدنى الدولى (ايكاو) بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتهدف هذه الاتفاقيه الفنية إلى تعزيز التعاون الفنى المشترك فى مجال تحقيق حوادث الطيران بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.