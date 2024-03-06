ندوة تعريفية حول الخطة التنفيذية ومؤشرات الأداء في جامعة الدلتا التكنولوجية

نظمت جامعة الدلتا التكنولوجية برئاسة الدكتور عربى السيد كشك ندوة تعريفية حول الخطة التنفيذية ومؤشرات الأداء لكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة (٢٠٢٤-٢٠٣٠) لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإدارى، يحاضر بها الدكتور محمد عبدالفتاح المشرف على التخطيط الاستراتيجى بالجامعة.

يأتى ذلك فى إطار حرص جامعة الدلتا التكنولوجية على تنفيذ توجهات الدولة المصرية في مجال التعليم، والبحث العلمي، وخدمة المجتمع، وتضمينها بالخطة المستقبلية للجامعة، والإهتمام بتنمية روح الإبتكار واقتصاد المعرفة والتحول الرقمى،بما يدعم تحقيق أهداف استراتيجية مصر لتحقيق التنمية المستدامة 2030 .

خلال فعاليات الندوة تم مناقشة رؤية الكلية ورسالتها والتى تستهدف ان تكون رائدة فى مجال التعليم التكنولوجي لخدمة المجتمع، ومركزًا للإبتكار والإبداع،اضافة الى تخريج تكنولوجيين مؤهلين طبقًا للمعايير الأكاديمية والعالمية.

كما تم عرض عدد من الغايات الإستراتيجية التى تسعى الكلية لتحقيقها لتكون جامعة ذكية ذات بحوث وخدمات تعليمية علمية تنافسية متميزة منها: تقديم تعليم تكنولوجى متميز، جودة منظومة الدراسات العليا والبحث العلمي بالكلية ،تعزيز التعاون وتوثيق الصلة بين الكلية والمجتمع، تحقيق اداء اداء فعال، وان تكون كلية ذكية ابتكارية.

جامعة الدلتا التكنولوجية تحرص على تشجيع الابتكار

وأكد الدكتور عربى كشك، رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، حرص الجامعة من خلال الخطة على ترسيخ القيم وتشجيع الابتكار والإبداع، ونشر المعرفة وخلق روح التعاون بين الطلاب وجميع منسوبي الجامعة؛لتحقيق الريادة والتميز،وترسيخ قيم الجودة والوصول إلى العالمية ومواكبة التطورات التكنولوجية والمتغيرات المتلاحقة، خاصة مع حرص الجامعة على تحقيق التكامل والشمول بين جميع المجالات المرتبطة بالعملية التعليمية والبحثية والتدريبية،ومجالات خدمة المجتمع.

واضاف رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية أن الخطة الإستراتيجية تتضمن تعزيز عناصر التميز داخل الجامعة، ورفع معدلات التنافس، ودعم العلاقات الدولية، مؤكدًا ضرورة إنشاء نظام الجودة والإعتماد الأكاديمي للبرامج، وتأهيلها للتقدم للإعتماد ،بالإضافة الى انشاء البنية التحتية المعلوماتية للتحول الرقمي لجميع خدمات الجامعة،بما يسهم فى تحقيق رؤية الجامعة وتعزيز القدرة التنافسية والتميز الاستراتيجي للجامعة على المستوى المحلى والاقليمى والدولى،حيث تسعى الجامعة إلى توفير بيئة منتجة للعلوم والتكنولوجيا ومحفزة لتوطين المعرفة والابتكار ،وفق استراتيجية مصر لتحقيق التنمية المستدامة.