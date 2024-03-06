جندي إسرائيلي ينجو من حرب غزة ويٌقتل في حادث دراجة نارية.. صور

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، مقتل جندي صهيوني كان غادر غزة بعد 150 يوما من القتال، ثم قُتل في حادث دراجة نارية بعد انزلاقه على الطريق.

على جانب آخر، قالت مصادر فلسطينية في المدينة المحتلة، إن عشرات المُستوطنين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.

وعلى صعيد الاعتقالات اليومية، قال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال اعتقلت 25 شخصًا من أنحاء الضفة الغربية، موضحا أن من بين هؤلاء أسرى مُحررون.

وتركزت الاعتقالات في محافظة الخليل الجنوبية، وتضمنت عمليات تنكيل بالمعتقلين وأسرهم وتخريب وتدمير في الممتلكات.

وقال نادي الأسير إن عدد المعتقلين في الضفة ارتفع إلى 7450 منذ بداية طوفان الأقصى يوم 7 أكتوبر الماضي، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من منازلهم وعلى الطرق وعند الحواجز العسكرية الإسرائيلية.



