الأربعاء 06 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
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د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

محافظ أسوان يتفقد وحدة طب أسرة الخزان غرب

الجولة التفقدية
الجولة التفقدية

 تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أعمال وجهود القافلة الطبية بوحدة طب أسرة الخزان غرب ، والتى يتم تنظيمها برعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ، وبإشراف اللجنة الطبية العليا والإستغاثات بمجلس الوزراء ، بالتعاون منظومة التأمين الصحى الشامل ، ومؤسسات صناع الخير والدواء للجميع ، وبالتنسيق مع مبادرة " الناس لبعضهم " وذلك ضمن سلسلة القوافل الطبية المجانية.

و أطمئن المحافظ على مستوى الخدمات التى يتم تقديمها للمواطنين ، فضلاً عن سير إجراءات التسجيل والحجز لإجراء الكشوفات الطبية فى التخصصات المختلفة ، مكلفاً مسئولي مبادرة الناس لبعضهم بدراسة الحالات المرضية المتنوعة ، وتوفير الرعاية الطبية والعلاجية المتكاملة لها.

كما أشاد محافظ أسوان بالقافلة الطبية لمجلس الوزراء ، وما يتم تقديمه من جهود تستحق كل الإحترام والتقدير من فريق العمل سواء للأطباء أو التمريض ، وهو ما يعود بالإيجاب على المواطن الأسوانى لتلقى هذه الخدمات بالجودة العالية.

و أوضح الدكتور أحمد السيد بأن القافلة الطبيبة تستهدف إجراء الكشف الطبى على 5 ألاف حالة ، ويتم تحويل الحالات التى تحتاج إلى تدخل جراحى إلى مستشفيات التأمين الصحى الشامل بإستثناء عمليات الرمد ، وتتم جميع العمليات على نفقة جمعية صناع الخير ، فضلاً عن عمل نظارات طبية وصرف الأدوية ، وإجراء التحاليل والإشعة للحالات المرضية المختلفة بالمجان ، مشيراً إلى أن القافلة تضم تخصصات ( الرمد والجلدية والباطنة والأطفال والعظام والأنف والأذن والحنجرة ) موزعة على مدار يومى  5 و 6 مارس بمنطقة غرب سهيل داخل وحدة الخزان غرب ، وتستكمل أعمالها خلال يومى الخميس والجمعة 7 و 8 مارس بوحدة الرقبة التابعة لمركز دراو .

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