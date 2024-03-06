محافظ أسوان يتفقد وحدة طب أسرة الخزان غرب

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أعمال وجهود القافلة الطبية بوحدة طب أسرة الخزان غرب ، والتى يتم تنظيمها برعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ، وبإشراف اللجنة الطبية العليا والإستغاثات بمجلس الوزراء ، بالتعاون منظومة التأمين الصحى الشامل ، ومؤسسات صناع الخير والدواء للجميع ، وبالتنسيق مع مبادرة " الناس لبعضهم " وذلك ضمن سلسلة القوافل الطبية المجانية.

و أطمئن المحافظ على مستوى الخدمات التى يتم تقديمها للمواطنين ، فضلاً عن سير إجراءات التسجيل والحجز لإجراء الكشوفات الطبية فى التخصصات المختلفة ، مكلفاً مسئولي مبادرة الناس لبعضهم بدراسة الحالات المرضية المتنوعة ، وتوفير الرعاية الطبية والعلاجية المتكاملة لها.

كما أشاد محافظ أسوان بالقافلة الطبية لمجلس الوزراء ، وما يتم تقديمه من جهود تستحق كل الإحترام والتقدير من فريق العمل سواء للأطباء أو التمريض ، وهو ما يعود بالإيجاب على المواطن الأسوانى لتلقى هذه الخدمات بالجودة العالية.

و أوضح الدكتور أحمد السيد بأن القافلة الطبيبة تستهدف إجراء الكشف الطبى على 5 ألاف حالة ، ويتم تحويل الحالات التى تحتاج إلى تدخل جراحى إلى مستشفيات التأمين الصحى الشامل بإستثناء عمليات الرمد ، وتتم جميع العمليات على نفقة جمعية صناع الخير ، فضلاً عن عمل نظارات طبية وصرف الأدوية ، وإجراء التحاليل والإشعة للحالات المرضية المختلفة بالمجان ، مشيراً إلى أن القافلة تضم تخصصات ( الرمد والجلدية والباطنة والأطفال والعظام والأنف والأذن والحنجرة ) موزعة على مدار يومى 5 و 6 مارس بمنطقة غرب سهيل داخل وحدة الخزان غرب ، وتستكمل أعمالها خلال يومى الخميس والجمعة 7 و 8 مارس بوحدة الرقبة التابعة لمركز دراو .