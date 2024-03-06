الأربعاء 06 مارس 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

جبهة شباب الصحفيين تشكر وزارة الداخلية على القوافل الإنسانية

القوافل الإنسانية
القوافل الإنسانية

أشادت جبهة شباب الصحفيين بالجهود التي تبذلها وزارة الداخلية في تقديم أوجه الرعاية الاجتماعية والإنسانية للأسر بالمناطق الأولي بالرعاية في إطار مبادرة "كلنا واحد" للسلع الغذائية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال هيثم طوالة رئيس الجبهة في بيان صحفي اليوم الأربعاء إنه من أولويات وزارة الداخلية في دولة 30 يونيو الجديدة دعم ومساندة المواطنين وتوفير مظلة من الحماية المجتمعية للأسر المصرية الأولي بالرعاية في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأضاف طوالة أن إطلاق الداخلية للقوافل الإنسانية لتوزيع السلع الغذائية بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك على الأسر الأكثر احتياجا لاسيما المرأة المعيلة في محافظات بني سويف والبحيرة والسوبس والإسكندرية والغربية تهدف إلى تخفيف الأعباء على المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

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