مقتل مدنيين وإحراق 15 شاحنة في هجوم إرهابي استهدف جامعي "الكمأة"

أقدمت مجموعة من فلول تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول عدة) على حرق 15 سيارة نوع شاحنة كبيرة ومتوسطة كانت تقل مجموعة كبيرة من المدنيين الذين يعملون بجني فطر "الكمأة" في بادية كباجب غرب جنوبي محافظة دير الزور، شرقي سوريا.

وحسب سبوتنيك، أفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، بأن مجموعة كبيرة من المدنيين تعرضوا، اليوم الأربعاء 6 آذار/ مارس، لهجوم مسلح من مجموعة من فلول تنظيم "داعش" الإرهابي الذين قاموا بإطلاق الرصاص عليهم ما أدى لفقدان مجموعة منهم حياتهم وإصابة آخرين مع فقدان الاتصال مع عدد أخر منهم.

وتابع المراسل أن المسلحين استغلوا تفرق المدنيين إلى مجموعات في البادية الممتدة بين منطقيتي الشولا وكباجب في ريف دير الزور الغربي الجنوبي أثناء عملهم في البحث وجمع فطر الكمأة الذي يعتبر مصدر رزق كبير ومهم لهم في مثل هذه الفترة من السنة.

وأكد المراسل نقلًا عن مصدر في قوات "الدفاع الوطني" الرديفة للجيش السوري، أن المهاجمين أقدموا على حرق جميع السيارات الشاحنة التي كان يستقلها المدنيون في عمليات الجمع وعددها 15 شاحنة كبيرة ومتوسطة، مؤكداً وجود قتيلين وأكثر من 8 مصابين مع فقدان الاتصال مع مجموعة أخرى يصل عددها إلى 8 مدنيين.

من جانبه أكد مدير صحة محافظة دير الزور، مأمون الحيزة، وفقا لــ"سبوتنيك"، وصول جثة شخص مجهول الهوية إلى المشفى الوطني في مدينة دير الزور هو أحد ضحايا الهجوم المسلح المذكور، حيث تم استنفار جميع الكوادر الصحية والتمريضية لاستقبال أعداد متوقعة أخرى.

وأضاف الحيزة: "بعد المنطقة التي حدث فيها الهجوم وعدم معرفتها بشكل دقيق قد يكون السبب في تأخر وصول الضحايا والمصابين".