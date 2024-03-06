نجاح العرض العالمي الأول لفيلم ماي ورد لمحمود الشيخ بمهرجان مسقط السينمائي

حظي الفيلم البحريني ماي ورد للمخرج محمود يحيى الشيخ، بعرض عالمي أول كامل العدد بمهرجان مسقط السينمائي الدولي بسلطنة عمان (3 - 7 مارس) في دورته الحادية عشر يوم الاثنين 4 مارس بمول عمان والمول الكبير الساعة 8 مساءً.

أجواء استقبال الجمهور لفيلم "ماي ورد"

استقبل الجمهور الفيلم استقبال حافل وجاءت ردود الفعل والإشادات بشكل واسع ومميز حيث تفاعل المشاهدين مع القصة التي يتناولها الفيلم بشكل حساس وذكي.



وتنطلق هذه الدورة من مهرجان مسقط السينمائي تحت عنوان "عمّان المتجددة" وتنظمه الجمعية العُمانية للسينما وسط حضور نخبة من المخرجين والنقاد ونجوم الفن والسينما من داخل وخارج سلطنة عُمان؛ وذلك إيمانا بأهمية السينما كرسالة إنسانية خالدة تصل لكل الشعوب بلغة واحدة.

تدور قصة فيلم ماي ورد حول مريم التي قضت 40 سنة من حياتها في تربية أبنائها ورعاية العائلة، بعد وفاة زوجها الشيخ جعفر يتقدم لخطبتها حبيبها السابق و تقرر الموافقة. ماي ورد من إخراج محمود الشيخ ويشاركه التأليف محمد عتيق وتصوير محمد عتيق ومونتاج محمد أحمد ومحمود عتيق وبطولة مريم زيمان، وجمعان الرويعي، ويحيى عبد الرسول، وحسين عبد العالي، ودانة السالم.