المقاومة في العراق: قصفنا مطار كريات شمونة بالطيران المسير

قالت المقاومة الإسلامية في العراق، إنها استهدفت ، مطار كريات شمونة بأراضينا المحتلة، بالطيران المسيّر.

وأعلنت المقاومة في العراق في بيان لها: ضمن المرحلة الثانية لعمليات مقاومة الاحتلال ، ونصرةً لاهلنا في غزة ، وردًا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين العزّل، استهدف مجاهدو المقاومة الاسلامية في العراق عصر اليوم الأربعاء الموافق 6 - 3 - 2024 ، بواسطة الطيران المسيّر، مطار كريات شمونة بأراضينا المحتلة ، مؤكدين استمرارنا في دكّ معاقل الأعداء.

وكانت المقاومة الإسلامية في العراق، استهدفت في وقت سابق محطة الكهرباء في مطار حيفا المحتلة، بواسطة الطيران المسيّر، وذلك ضمن المرحلة الثانية لعملياتها ضدّ الاحتلال الإسرائيلي.

وأكّدت المقاومة الإسلامية في العراق أنّ هذا الاستهداف جاء نصرةً للفلسطينيين في قطاع غزة، ورداً على المجازر الإسرائيلية بحقّهم، متوعّدةً بـ"الاستمرار في دكّ معاقل الأعداء".

وقالت مصادر محلية إن النيران اندلعت في مطار حيفا بعد استهداف محطة الكهرباء فيه بمسيرات من العراق.

يذكر أن الجمعة الماضي، استهدفت المقاومة محطة المواد الكيميائية في ميناء حيفا المحتلة، بالطيران المسيّر أيضاً.

كما وأعلن الأمين العام لكتائب سيد الشهداء في العراق، أبو آلاء الولائي، في الـ24 من يناير الماضي، الشروع بالمرحلة الثانية من العمليات العسكرية، تزامناً مع استهداف الولايات المتحدة قوات المقاومة.

وتتضمّن المرحلة الثانية إطباق الحصار على الملاحة البحرية الإسرائيلية في البحر الأبيض المتوسط، إضافةً إلى إخراج موانئ الاحتلال عن الخدمة، وفقاً لما أضافه الولائي.

كما أعلنت "المقاومة الإسلامية فى العراق" أيضا في وقت سابق استهداف قاعدة التنف الأمريكية في سوريا بطائرة مسيرة.

وتواصل "المقاومة الإسلامية في العراق"، استهداف القواعد الأمريكية في سوريا والعراق ومنها عين الأسد، التنف، الحرير، كونيكو، حقل العمر النفطي، خراب الجير، مؤكدة أن ذلك يأتي "استمرارا بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، وردا على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزة".

وتتعرض القواعد العسكرية الأمريكية في كل من العراق وسوريا لهجمات بمسيرات وصواريخ منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي.

ومع دخول الحرب في قطاع غزة يومها الـ89 يستمر القصف الإسرائيلي على مختلف مناطق القطاع فيما ينذر اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري في ضاحية بيروت بالتصعيد.