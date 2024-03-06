كشفت التحقيقات في واقعة مصرع طالب بالصف الأول الثانوي على يد زميله، بمدرسة عنتر عبد الرازق الثانوية المشتركة بقرية كفر منصور بطوخ بمحافظة القليوبية.

تفاصيل جديدة في واقعة مقتل طالب ثانوي علي يد زميله بمدرسة في طوخ

وتوصلت التحريات، إلى أن سبب الواقعة خلاف على مبلغ 500 جنيه، ثمن بيع هاتف محمول.

وأضافت التحريات أنهما نشب بينهما خلاف منذ عدة أيام، وتكرر اليوم فقتل المتهم زميله بسلاح أبيض مطواة، كما أصيب المتهم بجرح بالوجه.

القبض علي الطالب المتهم بقتل زميله بمدرسة في القليوبية

كما ألقت مباحث مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية ، القبض على الطالب المتهم بقتل زميله داخل مدرسة عنتر عبد الرازق الثانوية المشتركة بكفر منصور التابعة، لإدارة طوخ التعليمية، اثر مشاجرة بين عدد من الطلاب بأسلحة بيضاء، حيث أقدم طالب بالصف الثانوي على قتل زميله بطعنه في الرقبة، وأحدث به جرح ذبحي أودى بحياته في الحال.

وبدأت الواقعة عندما تلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، واللواء محمد السيد، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة طوخ، بنشوب مشاجرة بين طلاب بالثانوية العامة نتج عنها تعدي أحدهم على الآخر بسلاح أبيض، ليصاب الطالب بإصابات بالغة، ويتوفى على إثرها متأثرًا بإصابته، قبل وصوله للمستشفى.

وعلى الفور شكل اللواء محمد السيد، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، فريق بحث جنائي بقيادة المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، لتحديد وضبط المتهم، وبالفحص تبين قيام طالب يدعى عبد الرحمن كرم 17 سنة بالصف الثاني الثانوي العام، بطعن طالب يدعى عبد الله صبحي عزوز 16 سنة في الصف الأول الثانوى، بسبب تربص المتهم بالمجني عليه على إثر مشاجرة نشبت بينهما يوم الأحد الماضى وتعدى فيها المجنى عليه على المتهم، فقرر الانتقام منه والتعدي عليه اليوم بذبحه بسلاح أبيض مما أسفر عن مصرعه في الحال، وإصابة الجاني بجرح قطعي بالوجه.

وعقب تقنين الإجراءات بقيادة النقيب أحمد مصطفي سالم والنقيب أحمد نصر والنقيب فهد ناصر معاوني رئيس المباحث تم ضبط المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.