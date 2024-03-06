فيتوريا يكشف أسرار جديدة عن رحيله من منتخب مصر
أجري البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني السابق لمنتخب مصر، حوارًا مطولا مع صحيفة أبولا البرتغالية تحدث خلاله عن الكرة المصرية وفترة تدريبه للفراعنة.
أجرت صحيفة أبولا البرتغالية حوارا مطولا مع فيتوريا تحدث خلاله عن الكرة المصرية وفترة تدريبه للفراعنة، وجاء كالتالي:
- " مقتنع أن رحيلي عن منتخب مصر معقدا ومثيرا للجدل ولا أحب الطريقة التي تصرفوا بها حتى الآن لأن علاقتي بالشعب المصري كانت جيدة".
- هناك عاملوني بطريقة استثنائية ولكن عندما يتعلق الأمر بالاتحاد أشعر بعدم المسؤولية وأنا أحترم ذلك ولهذا سيتعامل المحامون مع الأمر منذ الآن".
- هدفنا كان الاستمرار حتى 2026 وهذا ما أقنعني به أعضاء الاتحاد عندما جاؤوا إلى البرتغال ولكن مع ظروف العام الماضي توقف كل شيء في منتصف الطريق وتبين أن الأمر كان رحلة ممتعة.
- لقد قمنا بعمل جيد مع منتخب مصر لأننا خسرنا مباراة واحدة فقط من 18 وكانت ودية ضد تونس.
- هناك نقص في الرؤية طويلة المدى فكل شيء هناك يعاش بشكل مباشر جدا وهذا يظهر في تأثير كأس أمم إفريقيا.
- عدد اللاعبين المحليين الذي تم اختيارهم في أمم أفريقيا كانت كبيرة للغاية، حيث أخترنا 7 لاعبين محترفين فقط و 19 لاعبًا محترفًا مقارنة بباقي المنتخبات.
- علي سبيل المقال منتخب كاب فيردي لم يكن مرشح للقب، وكان يمتلك بين صفوفه حوالي 22 أو 23 محترفا في أوروبا وتقريبا جميع لاعبي نيجيريا كذلك.