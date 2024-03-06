فيتوريا يكشف أسرار جديدة عن رحيله من منتخب مصر

أجري البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني السابق لمنتخب مصر، حوارًا مطولا مع صحيفة أبولا البرتغالية تحدث خلاله عن الكرة المصرية وفترة تدريبه للفراعنة.

أجرت صحيفة أبولا البرتغالية حوارا مطولا مع فيتوريا تحدث خلاله عن الكرة المصرية وفترة تدريبه للفراعنة، وجاء كالتالي:

" مقتنع أن رحيلي عن منتخب مصر معقدا ومثيرا للجدل ولا أحب الطريقة التي تصرفوا بها حتى الآن لأن علاقتي بالشعب المصري كانت جيدة".

هناك عاملوني بطريقة استثنائية ولكن عندما يتعلق الأمر بالاتحاد أشعر بعدم المسؤولية وأنا أحترم ذلك ولهذا سيتعامل المحامون مع الأمر منذ الآن".