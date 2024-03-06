جماهير النصر السعودي تطالب بمنح الفرصة للمدرب المحلي

شنت جماهير النصر السعودي هجومًا شديدًا على إدارة العالمي، مطالبين الاعتماد على المدربين المحليين من أبناء النادي، ونهاية الرحلة مع كاسترو مدرب العالمى الحالى.

وتعرض النصر السعودي للخسارة على يد نظيره العين الإماراتي في المباراة التي أقيمت بينهما في ربع نهائي دوري أبطال آسيا بنتيجة 1-0، على ملعب هزاع بن زايد.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين النصر ونظيره العين الإماراتي، مساء الإثنين المقبل، على ملعب “الأول بارك”، معقل ومقر الأصفر العاصمي.

وقال عدنان جستنيه عبر حسابه الرسمي على منصة إكس في هذا الصدد: ”ليه ما تجربوا ؟ الهلال في يوم من الأيام جرب، وأسند في فترة صعبة المهمة للكابتن سامي الجابر ومساعد له الكابتن فيصل أبو اثنين”.

وأضاف الإعلامي المقرب من نادي الاتحاد: ”أبناء النادي امنحوهم فرصة لعلها تكون نقطة تحول للنادي ولهم، جربوا واسمعوا كلامي".

وأتم بالقول: "عينوا فهد الهريفي مدربا للنصر وفؤاد أنور مساعد، صحيح إنها مرحلة مختلفة بس للأسف ما نجحت ويا خوفي من آخر المشوار”.

وكان الفريق الأول بنادي النصر، قد تعادل أمام نظيره الحزم، بأربعة أهداف لمثلهما، في الجولة الثانية والعشرين من دوري روشن السعودي للمحترفين.