مواعيد غلق المتاجر فى قنا خلال شهر رمضان| تفاصيل

قال عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، إنه تقرر غلق المتاجر بأنشطتها المختلفة الساعة الثانية صباحًا خلال شهر رمضان وعيد الفطر المبارك، والساعة العاشرة بالنسبة للورش بالمناطق السكنية.

وبيّن المتحدث الرسمي، استمرار خدمة التيك أواى وخدمة توصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة بالنسبة للمطاعم والكافيهات، وعمل الورش الواقعة على الطرق السريعة ومحطات الوقود.

وأوضح أن قرار الغلق فى المواعيد المذكورة لا تخضع له محال البقالة والسوبر ماركت، وبيع الفواكة والخضراوات ومحال الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات، والمخابز والأفران.

المتحدث الرسمي

وأعلنت محافظة قنا، اليوم الأربعاء، مواعيد فتح وغلق المحال التجارية خلال شهر رمضان المبارك وعيد الفطر.

ووجه اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، الأجهزة التنفيذية بضرورة متابعة تطبيق قرار غلق وفتح المحال التجارية والمطاعم خلال شهر رمضان المبارك بكل حزم والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية.

وشدد على رؤساء المراكز والمدن بتفعيل لجان المتابعة للتأكد من إلتزام أصحابها بالمواعيد، خاصة فى ظل خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

ونبه المحافظ، أصحاب المحال التجارية والمطاعم والورش والكافيهات والأعمال الحرفية بالالتزام بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية الجديدة خلال تلك الفترة حتى لا يتم تطبيق العقوبات المقررة بالقانون على المخالفين للقرار.